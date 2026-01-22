ऑस्कर 2026 में भारत की उम्मीदें टूटने पर भावुक हुए करण जौहर, बोले- मुझे गर्व है… नीरज घेवान ने भी दी प्रतिक्रिया

Homebound Out of Race From Oscars 2026 (सोर्स- एक्स The Academy)
Karan Johar Reaction on Homebound out from Oscars 2026: फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन की घोषणा होते ही दुनियाभर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भारत में भी इस बार ऑस्कर से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजों ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा के चाहने वालों को निराश किया है। भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भेजी गई फिल्म ‘होमबाउंड’ नॉमिनेशन हासिल करने में असफल रही, जिससे ऑस्कर जीतने का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। इसी को लेकर शो के डायरेक्टर नीरज घेवान और करण जौहर की प्रतिक्रिया सामने आई है।
अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) द्वारा आयोजित 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए जिन फिल्मों को सबसे ज्यादा पहचान मिली, उनमें ‘सिनर्स’ सबसे आगे रही। इस फिल्म ने कुल 16 नॉमिनेशन हासिल कर ऑस्कर के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इससे पहले किसी भी फिल्म को इतने अधिक नॉमिनेशन नहीं मिले थे। आलोचकों और सिनेमा विशेषज्ञों के मुताबिक ‘सिनर्स’ की कहानी, तकनीकी पक्ष और अभिनय ने अकादमी के सदस्यों को खासा प्रभावित किया है।
वहीं हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ भी इस साल की बड़ी दावेदार बनकर उभरी है। फिल्म को 13 श्रेणियों में नॉमिनेशन मिला है, जिससे यह साफ हो गया है कि आगामी ऑस्कर समारोह में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा ‘फ्रेंकस्टीन’ जैसी फिल्मों ने भी कई अहम कैटेगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
भारतीय दर्शकों के लिए सबसे बड़ा झटका ‘होमबाउंड’ का नॉमिनेशन सूची से बाहर रहना रहा। इस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की रेस में मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इसके साथ ही ‘कांतारा चैप्टर 1’, ‘तन्वी द ग्रेट’, ‘महावतार नरसिम्हा’ और ‘टूरिस्ट फैमिली’ जैसी फिल्मों के नाम भी शुरुआती दौर में चर्चा में थे, लेकिन अंतिम नॉमिनेशन तक पहुंचने में ये सभी फिल्में नाकाम रहीं। एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि भारतीय फिल्मों को ऑस्कर जैसे वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए किन पहलुओं पर और काम करने की जरूरत है।
फिल्म के बाहर होने पर करण जौहर ने फिल्म के डायरेक्टर नीरज का धन्यवाद किया है। वहीं नीरज ने भी पूरी टीम को शुक्रिया कहा है।
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में जिन फिल्मों ने जगह बनाई है, उनमें ब्राजील की ‘द सीक्रेट एजेंट’, फ्रांस की ‘इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट’, नॉर्वे की ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’, स्पेन की ‘सिरात’ और ट्यूनीशिया की ‘द वॉइस ऑफ हिंद रजब’ शामिल हैं। अब सबकी निगाहें 15 मार्च 2026 को होने वाले ऑस्कर अवॉर्ड्स समारोह पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि इतिहास रचने वाली ‘सिनर्स’ अपने नॉमिनेशन को कितनी जीतों में बदल पाती है। वहीं भारत के लिए यह मौका आत्ममंथन का भी है, ताकि आने वाले वर्षों में भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर और मजबूती से अपनी पहचान बना सके।
