ऑस्कर 2026 में भारत की उम्मीदें टूटने पर भावुक हुए करण जौहर, बोले- मुझे गर्व है… नीरज घेवान ने भी दी प्रतिक्रिया

Karan Johar Reaction on Homebound out from Oscars 2026: फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन की घोषणा होते ही दुनियाभर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भारत में भी इस बार ऑस्कर से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजों ने एक बार फिर भारतीय सिनेमा के चाहने वालों को निराश किया है। भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भेजी गई फिल्म ‘होमबाउंड’ नॉमिनेशन हासिल करने में असफल रही, जिससे ऑस्कर जीतने का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। इसी को लेकर शो के डायरेक्टर नीरज घेवान और करण जौहर की प्रतिक्रिया सामने आई है।