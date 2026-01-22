सलमान-ऐश्वर्या की पुरानी तस्वीर ने मचाया हंगामा, इस एक्ट्रेस ने शेयर की फोटोज

जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, फैंस ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी। कोई शाहरुख खान की 90 के दशक की झलक देखकर भावुक हो गया, तो किसी को ऐश्वर्या राय के साथ टिया की तस्वीर सबसे खास लगी। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में टिया से पूछा कि आखिर इनमें से सबसे अच्छा बर्ताव किस स्टार का था। कुछ फैंस ने तो ये भी कहा कि टिया ने पूरा 90 के दशक का बॉलीवुड युग जी लिया है। कमेंट सेक्शन में लोग लगातार टिया से सवाल पूछते नजर आए। कोई जानना चाहता है कि किस अभिनेता के साथ उनकी सबसे प्यारी याद जुड़ी है, तो कोई यह पूछ रहा है कि इन सितारों से पहली मुलाकात कैसी रही थी। कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी यादें किसी सपने से कम नहीं हैं।