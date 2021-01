Kartik Aaryan और जान्हवी कपूर की गोवा से तस्वीरें हुई वायरल, साथ में दिखे एक्टर्स

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और जान्हवी कपूर इन दिनों खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले दोनों को गोवा में साथ में वेकेशन एंजॉय करते हुए देखा गया था। हालांकि अब दोनों ही वापस मुंबई लौट चुके हैं। हाल ही में उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया था। इस बीच उनकी गोवा की कुछ और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं।

वायरल हो रहीं तस्वीरों में जान्हवी कपूर ने जहां ब्लैक क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे हैं तो वहीं कार्तिक आर्यन वाइट शर्ट और स्टाइलिश जींस में नजर आ रहे हैं। दोनों के साथ कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं।

सुशांत की मौत के बाद रोडीज फेम राजीव संग वक्त बिताती दिखीं Rhea Chakraborty, देखिए तस्वीरें

PICS- #JanhviKapoor spotted with @TheAaryanKartik at a restaurant in Goa earlier this week pic.twitter.com/saQwAnWXIE