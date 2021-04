'वर्ल्ड अर्थ डे' पर कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा सहित स्टार्स ने नेचर पर लुटाया प्यार

मुंबई। बॉलीवुड सेलेब्स ने विश्व पृथ्वी दिवस पर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं। इन स्टार्स में कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन रामपाल, डायना पेंटी, हेमा मालिनी, नीतू कपूर, नेहा धूपिया, महेश बाबू व अन्य सेलेब्स शामिल हैं। अधिकतर स्टार्स ने अपनी वे फोटोज और वीडियो साझा किए हैं जिनमें वे प्राकृतिक स्थल के आस-पास मौजूद हों। कैटरीना की साझा फोटो में उनके पीछे का बैकग्राउंड नेचुरल ग्रीन है। इसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी किया है।

'इसे फलने-फूलने का मौका दें '

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे समंदर किनारे खड़े हैं और प्रकृति के नजारों को निहार रहे हैं।सोशल मीडिया पर साझा किए इस वीडियो के कैप्शन में स्टार ने लिखा,’ जब हम प्रकृति के रूटीन में व्यवधान नहीं करते हैं, तो हम इसे फलने-फूलने का मौका देते हैं.... वर्ल्ड अर्थ डे।’ कैटरीना कैफ ने अपनी एक हॉट एंड खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर ष्साझा की है। इसके कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है,’ थ्रोबैक पृथ्वी के सबसे सुंदर स्थानों में से एक पर मैं, ये आपको इस तरह के दिनों की तारीफ करने को मजबूर करता है।’ इस कैप्शन में कैटरीना ने राल्फ वालदो इमर्सन की लाइनें यूज की हैं जिनमें कहा गया है कि प्रकृति हमेशा आत्मा का रंग पहनती है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन साझा किया है, इसमें लिखा है,’प्रकृति की गहराई में झांके, आपका सबकुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा।’

When we don't interfere in nature's routine, we allow it to bloom... #WorldEarthDay pic.twitter.com/xJXIwyX7Hr

International Earth Day is being celebrated today. Let us all do our bit to make Mother Earth a cleaner and healthier place to live in. Leave a legacy of beauty behind for our future generations🙏 pic.twitter.com/F9X0ggxa3a

What action will you take this #EarthDay to make a positive impact on the environment ♻️🌳🐯There’s an app to help you on your journey in support of the @UN #ActNow campaign – check out https://t.co/eCCME8a5HQ, log your #ClimateAction & share it with the 🌏!#RestoreOurEarth pic.twitter.com/9xW1QTFT44