Nikki Murder Case: दिल दहला देने वाले हत्याकांड पर दिशा पाटनी की बहन का फूटा गुस्सा, कह डाली ये बात

खुशबू पाटनी अपनी पोस्ट्स के जरिए सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बोलती हैं। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, उनका अनुशासन और न्याय के लिए समर्पण उनकी बातों में साफ झलकता है। निक्की हत्याकांड पर उनके पोस्ट से एक बार फिर साबित होता है कि वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी की बहन नहीं, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है और खुशबू पाटनी की यह अपील लोगों को इस दुखद घटना और इसके पीछे की वजहों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकती है।