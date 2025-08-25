Nikki Murder Case: दिल दहला देने वाले हत्याकांड पर दिशा पाटनी की बहन का फूटा गुस्सा, कह डाली ये बात

Khushboo Patani React On Nikki Murder Case: खुशबू पाटनी जो फेमस एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन के साथ ही एक्स आर्मी ऑफिसर भी हैं। वह अक्सर ही देश में हो रही घटनाओं पर बेबाकी से अपनी बातें रखती नजर आती हैं। अब खुशबू पाटनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की हत्याकांड पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और कुछ वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही दहेज प्रथा पर अपनी भड़ास निकाली है।
खुशबू पाटनी ने इंस्टाग्राम पर निक्की की तस्वीर शेयर करते हुए इमोशनल हुईं और अपना गुस्सा दिखाया, उन्होंने साथ ही पोस्ट भी लिखा। खुशबू ने निक्की की दुखद मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा, "मनीषा बहन के बाद अब निक्की बहन! कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले कहां गए?" निक्की ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह इस तरह से दुनिया को अलविदा कहेंगी।
खुशबू ने अपने पोस्ट में आगे कहा, "हर तरफ शैतान और उनके नेता हैं जो सिर्फ औरत के चरित्र पर कमेंट करते हैं लेकिन आज वो गायब है! हैवान एक पल सोचता नहीं पीड़ा! हैवान हर हद पर करेगा ये आपके और मेरे बीच हैं ये वो हैं जो हर लड़की को 'आर' बोलता है और अपने ही घर की औरत को जलाते हैं!" उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में न्याय की उम्मीद जताई।
खुशबू पाटनी अपनी पोस्ट्स के जरिए सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बोलती हैं। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, उनका अनुशासन और न्याय के लिए समर्पण उनकी बातों में साफ झलकता है। निक्की हत्याकांड पर उनके पोस्ट से एक बार फिर साबित होता है कि वह सिर्फ एक सेलिब्रिटी की बहन नहीं, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हैं। निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर रख दिया है और खुशबू पाटनी की यह अपील लोगों को इस दुखद घटना और इसके पीछे की वजहों पर सोचने के लिए मजबूर कर सकती है।