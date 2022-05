Amazon और Flipkart पर गिरे एक्टर की बुक के प्राइज, तो यूजर्स बोले - 'एक ही दिन में यहां से भी धम से गिर पड़े'

दरअसल, हाल में केआरके (KRK) की किताब 'बायोग्राफी ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केआरके' (Biography of the Most Controversial KRK) का लॉन्च हुई है, जिसको रणबीर पुष्प ने लिखा है. जब इस किताब का पहला लुक सामने आया था, जब कई सेलेब्स ने इस किताब के फर्स्ट लुक को शेयर किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर कार्तिक आर्यन (Kartik Aryan) तक ने साझा किया था, जिनको केआरके ने भी धन्यवाद देते हुए 'थैंक्यू' कहा है. इसी बीच उन्होंने अपनी किताब को खरीदने के लिए एक ट्वीट किया था.

My book #ControversialKRK #विवादोंमेंKRK is available in English, Hindi and Urdu on #Amazon and #Flipkart. Price is only ₹190.— KRK (@kamaalrkhan) May 26, 2022

kal to 250 tha 🤣🤣 ek hi din me daam gir gye— Pihu (@PriyankaSh6677) May 26, 2022

It’s true! #Amazon is selling for ₹250 but #Flipkart is selling for ₹190 only under some promotion! https://t.co/HQT8TgmBtR— KRK (@kamaalrkhan) May 26, 2022

हाल में केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा 'मेरी किताब #ControversialKRK #विवादोंमेंKRK #Amazon और #Flipkart पर अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में उपलब्ध है. कीमत केवल ₹190'. वहीं उनके इस ट्वीट पर कई सारे यूजर्स ने अपने कमेंट्स किए हैं, जिनमें ज्यादातर यूजर उनको ट्रोल कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि 'कल तो 250 था एक ही दिन में धाम से गिर गए', जिसका जवाब देते हुए केआरके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि 'ये सच है! #Amazon ₹250 में बिक रही है, लेकिन #Flipkart कुछ प्रमोशन के तहत ₹190 में ही बिक रही है!'.