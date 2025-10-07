Bihar Election: बिहार चुनाव लड़ने को तैयार हैं 25 साल की ये फेमस सिंगर, इस सीट से लड़ना चाहती हैं चुनाव

मैथिली ठाकुर लड़ सकती है बिहार विधानसभा चुनाव
Bihar Election 2025: अपनी सुरीली आवाज से देश-विदेश में मशहूर हो चुकीं फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर इन दिनों सुर्खियों में हैं। जहां एक तरफ देश में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। चुनावों के लिए कौन सी पार्टी किस दावेदार के साथ उतरेगी ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ी चर्चा भी हो रही है, दावा किया जा रहा है कि बिहार की सुपर सिंगर मैथिली ठाकुर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मैथिली लगातार अपने पिता के साथ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी फेवरेट सीट भी बताई है, जिससे वह चुनाव लड़ना चाहती हैं।
मैथिली ठाकुर इन चर्चाओं के बीच हाल ही में जबलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं थी। जहां उनसे चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी मुलाकात की बात को स्वीकार किया। मैथिली ने कहा, हां मैं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मिली थीं और उनके बीच 'बिहार की स्थिति' को लेकर काफी चर्चा हुई। बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है, उसके बारे में। देखते हैं, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखते हैं अभी।" वहीं, इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने अपने 'एक्स' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर मैथिली और नित्यानंद राय के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मैथिली के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की खबरों को हवा मिल गई थी।
मैथिली से आगे पूछा गया कि वह किस सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगी, तो मैथिली ने साफ इशारा किया कि वह अपने गृह क्षेत्र को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने कहा, "मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी। क्योंकि वहां से अलग जुड़ाव है।" बता दें, मैथिली मूल रूप से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं। बेनीपट्टी एक विधानसभा सीट है। उनकी इस बात से अटकलें हैं कि भाजपा उन्हें इसी सीट से मैदान में उतार सकती है।
मैथिली को लेकर चर्चा ये भी है कि बीजेपी उन्हें गृह जिले दरभंगा की अलीनगर सीट से भी टिकट दे सकती है। जहां एक तरफ मैथिली अपने गांव के क्षेत्र से लड़ना चाहती हैं वहीं बीजेपी उन्हें दूसरी सीट दे सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले ही बिहार में माहौल बेहद अलग बना हुआ है।
मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज और लोक संगीत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। उन्होंने साल 2011 में टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो 'लिटिल चैंप्स' से अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी कला की तारीफ कर चुके हैं और उन्हें सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई मैथिली राजनीति में कदम रखेंगी या नहीं।
