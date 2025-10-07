Bihar Election: बिहार चुनाव लड़ने को तैयार हैं 25 साल की ये फेमस सिंगर, इस सीट से लड़ना चाहती हैं चुनाव

मैथिली ठाकुर इन चर्चाओं के बीच हाल ही में जबलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं थी। जहां उनसे चुनाव लड़ने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी मुलाकात की बात को स्वीकार किया। मैथिली ने कहा, हां मैं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मिली थीं और उनके बीच 'बिहार की स्थिति' को लेकर काफी चर्चा हुई। बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है, उसके बारे में। देखते हैं, अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखते हैं अभी।" वहीं, इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने अपने 'एक्स' (पहले ट्विटर) अकाउंट पर मैथिली और नित्यानंद राय के साथ तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मैथिली के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की खबरों को हवा मिल गई थी।