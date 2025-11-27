अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक, नए बॉयफ्रेंड संग आई नजर

मलाइका अरोड़ा का वीडियो हुआ वायरल
Malaika Arora With New Boyfriend: मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को अलग हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। लगभग 5 साल साथ रहने के बाद कपल ने अपनी राहें अलग कर ली। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन अचानक क्यों इनके रिश्ते में दरार आई और ब्रेकअप हो गया ये कोई नहीं जानता। अब ऐसे में जहां अर्जुन खुद को सिंगल बताते हैं वहीं मलाइका की जिंदगी में नए प्यार ने दस्तक दे दी है। मलाइका और उनके नए बॉयफ्रेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।
मलाइका का जो वीडियो सामने आया है वह एयरपोर्ट का है। वह हमेशा की तरह कूल और कैजुअल अवतार में थीं। लेकिन इस बार कैमरे की नजर उनके साथ चल रहे एक शख्स पर टिक गई। इस शख्स ने सावधानी बरतते हुए अपना चेहरा मास्क से पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान छुप गई।
यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। हर कोई यही जानना चाहता था कि अर्जुन कपूर से अलग होने के बाद मलाइका की जिंदगी में यह नया शख्स कौन है।
वीडियो के ऑनलाइन आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तुरंत यह दावा किया कि यह वही शख्स है, जिसके साथ मलाइका को कुछ समय पहले एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में देखा गया था। एक यूजर ने लिखा, "ये तो वहीं कॉन्सर्ट वाला लड़का है... अब तो बात पक्की लगती है।" एक और ने लिखा, "मतलब मलाइका की जिंदगी में प्यार आ ही गया।"
खास बात यह थी कि वायरल वीडियो में मिस्ट्री मैन और मलाइका एक ही तरह के आउटफिट में थे, जिससे उनके बीच ट्यूनिंग साफ झलक रही थी। लगभग सभी यूजर्स इस बात पर सहमत थे कि यह शख्स पहले वायरल हुए वीडियो वाला ही है।
सोशल मीडिया पर सिर्फ अटकलें ही नहीं लगीं, बल्कि कुछ यूजर्स ने तो इस मिस्ट्री मैन का नाम तक सामने रख दिया। एक यूजर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कमेंट किया कि यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि हर्ष नाम का कोई व्यक्ति है। ऐसे में लोगों का कहना है कि मलाइका अर्जुन संग 5 साल का रिश्ता भूलकर आगे बढ़ गई हैं। जो बात वह हमेशा कहती आई हैं कि वह एक बार फिर प्यार को दूसरा मौका देना चाहती हैं तो शायद उन्होंने अपनी उस बात को सच साबित कर दिया है।
दरअसल, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद, मलाइका को हाल ही में मुंबई में हुए ग्रैमी अवॉर्ड विजेता सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में एक लड़के के साथ काफी घुल-मिलकर एन्जॉय करते देखा गया था। रिपोर्ट्स में उस समय दावा किया गया था कि यह शख्स डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता हैं, और यही अब मलाइका के नए बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। एयरपोर्ट पर उसी शख्स के साथ दोबारा दिखना इन अफवाहों को और भी मजबूत कर रहा है।
