Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक, नए बॉयफ्रेंड संग आई नजर

Malaika Arora With New Boyfriend: मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखकर लोगों का कहना है कि मलाइका के साथ इसमें उनका नया बॉयफ्रेंड है जिसने उनकी जिंदगी में अर्जुन कपूर की जगह ले ली है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 27, 2025

Malaika Arora fallen love after arjun kapoor breakup video viral with New beau people said harsh mehta

मलाइका अरोड़ा का वीडियो हुआ वायरल

Malaika Arora With New Boyfriend: मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को अलग हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। लगभग 5 साल साथ रहने के बाद कपल ने अपनी राहें अलग कर ली। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन अचानक क्यों इनके रिश्ते में दरार आई और ब्रेकअप हो गया ये कोई नहीं जानता। अब ऐसे में जहां अर्जुन खुद को सिंगल बताते हैं वहीं मलाइका की जिंदगी में नए प्यार ने दस्तक दे दी है। मलाइका और उनके नए बॉयफ्रेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है।

मलाइका अरोड़ा के साथ दिखा उनका नया बॉयफ्रेंड (Malaika Arora With New Boyfriend)

मलाइका का जो वीडियो सामने आया है वह एयरपोर्ट का है। वह हमेशा की तरह कूल और कैजुअल अवतार में थीं। लेकिन इस बार कैमरे की नजर उनके साथ चल रहे एक शख्स पर टिक गई। इस शख्स ने सावधानी बरतते हुए अपना चेहरा मास्क से पूरी तरह ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान छुप गई।

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। हर कोई यही जानना चाहता था कि अर्जुन कपूर से अलग होने के बाद मलाइका की जिंदगी में यह नया शख्स कौन है।

फैंस ने तुरंत पहचाना - 'ये कॉन्सर्ट वाला लड़का है!'

वीडियो के ऑनलाइन आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तुरंत यह दावा किया कि यह वही शख्स है, जिसके साथ मलाइका को कुछ समय पहले एक बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में देखा गया था। एक यूजर ने लिखा, "ये तो वहीं कॉन्सर्ट वाला लड़का है... अब तो बात पक्की लगती है।" एक और ने लिखा, "मतलब मलाइका की जिंदगी में प्यार आ ही गया।"

खास बात यह थी कि वायरल वीडियो में मिस्ट्री मैन और मलाइका एक ही तरह के आउटफिट में थे, जिससे उनके बीच ट्यूनिंग साफ झलक रही थी। लगभग सभी यूजर्स इस बात पर सहमत थे कि यह शख्स पहले वायरल हुए वीडियो वाला ही है।

मलाइका को लेकर लोग कर रहे कमेंट (Malaika Arora And Arjun Kapoor)

सोशल मीडिया पर सिर्फ अटकलें ही नहीं लगीं, बल्कि कुछ यूजर्स ने तो इस मिस्ट्री मैन का नाम तक सामने रख दिया। एक यूजर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कमेंट किया कि यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि हर्ष नाम का कोई व्यक्ति है। ऐसे में लोगों का कहना है कि मलाइका अर्जुन संग 5 साल का रिश्ता भूलकर आगे बढ़ गई हैं। जो बात वह हमेशा कहती आई हैं कि वह एक बार फिर प्यार को दूसरा मौका देना चाहती हैं तो शायद उन्होंने अपनी उस बात को सच साबित कर दिया है।

एयरपोर्ट पर दोनों दिखे साथ (Malaika Arora Video)

दरअसल, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद, मलाइका को हाल ही में मुंबई में हुए ग्रैमी अवॉर्ड विजेता सिंगर एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में एक लड़के के साथ काफी घुल-मिलकर एन्जॉय करते देखा गया था। रिपोर्ट्स में उस समय दावा किया गया था कि यह शख्स डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता हैं, और यही अब मलाइका के नए बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। एयरपोर्ट पर उसी शख्स के साथ दोबारा दिखना इन अफवाहों को और भी मजबूत कर रहा है।

ये भी पढ़ें

पलाश मुच्छल का स्क्रीनशॉट के बाद एक्स-गर्लफ्रेंड संग इंटीमेट प्रपोजल वायरल, ऐसे लुटाते दिखे प्यार
बॉलीवुड
Palash Muchhal intimate proposal viral with ex-girlfriend after cheating allegation on Smriti Mandhana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

27 Nov 2025 08:46 am

Published on:

27 Nov 2025 08:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक, नए बॉयफ्रेंड संग आई नजर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग, अब जाकर कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी, कहा- फोन आया…

Kapil Sharma Cafe Firing Case
बॉलीवुड

‘मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है…’ जब ईशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान

'मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है...' जब इशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान
बॉलीवुड

पलाश मुच्छल संग ‘स्क्रीनशॉट’ लीक करने वाली लड़की ने फिर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरी और पलाश की…

girl who leaked screenshots with Palash Muchhal again big revelation said me and Palash not a friend
बॉलीवुड

‘तुम्हें गोली मार दी जाएगी…’ T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

'तुम्हें गोली मार दी जाएगी…' T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी
बॉलीवुड

धर्मेंद्र को लेकर फिल्म ‘इक्कीस’ के डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा, बोले- सेट पर वह थोड़े…

Director sriram raghavan big reveals on Dharmendra his last Film Ikkis says on camera dharmendra charm different
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.