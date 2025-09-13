तेजा सज्जा बने बॉक्स ऑफिस के नए किंग? ‘Mirai’ ने पहले दिन ही मचा दिया तहलका

Mirai Collection Day 1: साउथ एक्टर तेजा सज्जा फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हैं, लेकिन फिल्म ''हनु मान'' के बाद उन्होंने पैन इंडिया लेवल पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। इस फिल्म ने उन्हें वो स्टारडम दिलाया जिसकी उन्हें कब से तलाश थी। इसके साथ ही तेजा की ये नई फिल्म 'मिराई' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो फैंस को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है और शानदार VFX इफेक्ट्स और ओरिजिनल कंटेंट इस फिल्म को देखने लायक बनाया हैं।
बता दें कि 'मिराई' एक ऐसी फिल्म है, जो लगभग 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी है और इसे हाई लेवल के VFX के साथ बनाया गया है, जिसकी काफी सरहाना हो रही है। दरअसल, ये एक योद्धा की कहानी है, जिस पर 9 पवित्र ग्रंथों की रक्षा का काम सौपा गया है, जो मनुष्यों को देवताओं में बदल सकते हैं। फिल्म को यूजर्स के अच्छी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आइए एक नजर डालते हैं इसके बॉक्स ऑफिस डे. 1 के कलेक्शन पर।
सैकनिल्क के अनुसार 'मिराई' ने पहले दिन बेहतरीन पेशकश करते हुए अब तक बॉक्स ऑफिस पर 8.93 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला है, जो कि एक जबरदस्त ओपनिंग है। 'महावतार नरसिम्हा' इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही है, लेकिन ‘मिराई’ ने इसके ओपनिंग कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है।
'मिराई' ने सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा में ऑक्यूपेंसी दर्ज (63.52%) की है। तमिल में फिल्म ने 16.60 प्रतिशत और हिंदी में 8.81 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की है। इस समय थिएटर में हिंदी सिनेमा की 'बागी 4', 'द बंगाल फाइल्स', हॉलीवुड फिल्म 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' भी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद 'मिराई' ने इतना जबरदस्त कलेक्शन किया है।
'मिराई' में तेजा सज्जा लीड रोल में हैं, उनके साथ मंचू मनोज , जगपति बाबू , ऋतिका नायक और श्रिया सरन जैसे बड़े कलाकारों ने मेन लीड निभाई हैं। बता दें कि पिछले साल तेजा सज्जा ने 'हनु मैन' के साथ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई थी और अब वे ‘मिराई' लेकर आए हैं, जिससे और उम्मीदें बढ़ गई हैं।
'मिराई' 12 सितंबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज हो चुकी है और क्रिटिक्स और फैंस से फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। दरअसल, इस फिल्म में एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी का भरपूर डोज है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।