तेजा सज्जा बने बॉक्स ऑफिस के नए किंग? ‘Mirai’ ने पहले दिन ही मचा दिया तहलका

Mirai Collection Day 1: साउथ एक्टर तेजा सज्जा फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हैं, लेकिन फिल्म ''हनु मान'' के बाद उन्होंने पैन इंडिया लेवल पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। इस फिल्म ने उन्हें वो स्टारडम दिलाया जिसकी उन्हें कब से तलाश थी। इसके साथ ही तेजा की ये नई फिल्म 'मिराई' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जो एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो फैंस को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है और शानदार VFX इफेक्ट्स और ओरिजिनल कंटेंट इस फिल्म को देखने लायक बनाया हैं।