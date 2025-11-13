‘बातचीत बंद है…’ चाचा-भतीजी के रिश्ते पर मुकेश भट्ट ने सुनाई आपबीती

Alia Bhatt Uncle Mukesh Bhatt: फिल्ममेकर महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने अपने घरेलू रिश्ते और प्राइवेट लाइफ के बारे में खुलकर बात की है, जिससे उनके फैंस हैरान नजर आ रहे है। बता दें, 'आशिकी', 'सड़क', 'मर्डर' और 'राज' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले भट्ट ब्रदर्स 2021 में हुए एक विवाद के बाद एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे। तब से लेकर अभी तक मुकेश भट्ट ने सार्वजनिक तौर पर कम लोगों से कनेक्शन रखना शूरू कर दिया था, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अलगाव के बारें में बात की है।