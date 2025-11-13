‘बातचीत बंद है…’ चाचा-भतीजी के रिश्ते पर मुकेश भट्ट ने सुनाई आपबीती

मुकेश भट्ट (सोर्स: X @MaheshNBhatt)
Alia Bhatt Uncle Mukesh Bhatt: फिल्ममेकर महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने अपने घरेलू रिश्ते और प्राइवेट लाइफ के बारे में खुलकर बात की है, जिससे उनके फैंस हैरान नजर आ रहे है। बता दें, 'आशिकी', 'सड़क', 'मर्डर' और 'राज' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले भट्ट ब्रदर्स 2021 में हुए एक विवाद के बाद एक-दूसरे से अलग रहने लगे थे। तब से लेकर अभी तक मुकेश भट्ट ने सार्वजनिक तौर पर कम लोगों से कनेक्शन रखना शूरू कर दिया था, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अलगाव के बारें में बात की है।
लेहरन रेट्रो के इंटरव्यू में मुकेश ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी में ना बुलाए जाने के बारे में भी खुलकर बात की और उन्होंने स्वीकार किया कि अपने भाई महेश भट्ट के साथ अनबन के बीच अपनी भतीजी की शादी में ना बुलाए जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ था और वो आलिया की बेटी राहा से मिलने के लिए बेताब थे।
मुकेश भट्ट ने आगे कहा, "अगर मैं कहूं कि मुझे बुरा नहीं लगा तो ये झूठ होगा, मुझे बुरा लगा। मैं आलिया को बहुत मानता हूं, सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि शाहीन को भी। इसलिए जब उसकी शादी हुई, तो मुझे लगा जैसे ये मेरी बेटी की शादी हो, मैं वहां जाना चाहता था।' मुकेश ने आगे ये भी बताया कि 'वो आलिया और रणबीर की बेटी राहा से भी नहीं मिले हैं, जो इस साल 3 साल की हो गई हैं। वो राहा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि बच्चे उन्हें पसंद हैं।"
इसके बाद मुकेश से पूछा गया कि क्या उन्होंने राहा के जन्म के बाद आलिया से कनेक्ट करने की कोशिश कि, इसपर मुकेश ने जवाब दिया, 'मैंने कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं उसे किसी असहज स्थिति में नहीं डालना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं मिलना चाहता था।' उन्होंने आगे बताया कि 'आलिया को मैसेज नहीं किया था, बल्कि दिल से दुआ दे दी थी'।
दरअसल, साल 2021 में मुकेश भट्ट में फिल्मों और महेश भट्ट के रिश्तों के बारें में भी खुलकर बताया, 'महेश केवल एक एडवाइजर के रूप में काम करते थे। बैनर की कुछ सबसे फेमस फिल्म जैसे डैडी, आशिकी, सड़क, गैंगस्टर, साथ ही राज और मर्डर फ्रैंचाइजी शामिल हैं। इससे दोनों के बीच अनबन की अटकलों को हमने कभी वायरल नहीं किया।
