‘मुसलमानों के खिलाफ फिल्म’, ‘धुरंधर 2’ पर भड़की भारतीय मुस्लिम महिला, बोलीं- बॉयकॉट करो

Muslim Woman Bashes Dhurandhar 2: दिसंबर 2025 में 'धुरंधर' के पहले पार्ट ने जो धमाका किया था, उसके सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। फिल्म को रिलीज हुए अभी महज 11 दिन हुए हैं, लेकिन इसने कमाई के वो आंकड़े छू लिए हैं जिन्हें हासिल करने में फिल्मों को सालों लग जाते हैं। हालांकि इसी बीच फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने के भी आरोप लग रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।