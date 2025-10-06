Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर …

Nafisa Ali Bald Look: कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली ने हाल ही में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त ही उनकी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इस मुश्किल दौर में, उनकी दोस्त का साथ उन्हें हिम्मत और हौसला देती है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 06, 2025

कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर ...

नफीसा अली (सोर्स: X)

Nafisa Ali Bald Look: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं। वो कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। नफीसा इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत बनाए हुए हैं और उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बाल्ड लुक में अपनी तस्वीर शेयर की है।

बता दें कि इस तस्वीर में नफीसा मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने येलो कलर का कुर्ता और ब्राउन कलर की पायजामा पहनी हुई है। साथ ही, उन्होंने गोल्ड चेन और चूड़ियां भी पहनी हैं। नफीसा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

नफीसा अली का छलका दर्द

दरअसल, इस तस्वीर को शेयर करते हुए नफीसा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉजिटिव पावर।' एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी उन्हें हार्ट इमोजी भेजा है। इतना ही नहीं, नफीसा अली अक्सर अपनी इस जर्नी के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि उनके पोते-पोतियां उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। उनका पोता हाथ में कैंची लिए उनके बाल काटता दिखा था। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- 'मेरा पोता मेरी बाल झड़ने से रोकने में मदद कर रहा है।'

ये मुश्किल दौर है

इस दौरान एक फोटो में नफीसा ने बताया था कि उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिनों में वो बाल्ड हो जाएंगी। बता दें कि नफीसा अली की इस मुश्किल घड़ी में उनके फैंस और चाहने वाले उनके साथ हैं और उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआएं कर रहे हैं। नफीसा ने अपनी हिम्मत और हौसले से ये साबित कर दिया है कि मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए।

Published on:

06 Oct 2025 05:09 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर …

