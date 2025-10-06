कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर ...

नफीसा अली (सोर्स: X)
Nafisa Ali Bald Look: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं। वो कैंसर की चौथी स्टेज पर हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। नफीसा इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत बनाए हुए हैं और उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बाल्ड लुक में अपनी तस्वीर शेयर की है।
बता दें कि इस तस्वीर में नफीसा मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने येलो कलर का कुर्ता और ब्राउन कलर की पायजामा पहनी हुई है। साथ ही, उन्होंने गोल्ड चेन और चूड़ियां भी पहनी हैं। नफीसा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस उनकी हिम्मत और पॉजिटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
दरअसल, इस तस्वीर को शेयर करते हुए नफीसा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉजिटिव पावर।' एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी उन्हें हार्ट इमोजी भेजा है। इतना ही नहीं, नफीसा अली अक्सर अपनी इस जर्नी के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि उनके पोते-पोतियां उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। उनका पोता हाथ में कैंची लिए उनके बाल काटता दिखा था। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- 'मेरा पोता मेरी बाल झड़ने से रोकने में मदद कर रहा है।'
इस दौरान एक फोटो में नफीसा ने बताया था कि उनकी कीमोथेरेपी शुरू हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिनों में वो बाल्ड हो जाएंगी। बता दें कि नफीसा अली की इस मुश्किल घड़ी में उनके फैंस और चाहने वाले उनके साथ हैं और उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआएं कर रहे हैं। नफीसा ने अपनी हिम्मत और हौसले से ये साबित कर दिया है कि मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए।
