कैंसर के चौथे स्टेज से जूझ रहीं नफीसा अली का छलका दर्द, बोली- मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरा पॉजिटिव पावर ...

दरअसल, इस तस्वीर को शेयर करते हुए नफीसा ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ पॉजिटिव पावर।' एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने भी उन्हें हार्ट इमोजी भेजा है। इतना ही नहीं, नफीसा अली अक्सर अपनी इस जर्नी के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि उनके पोते-पोतियां उन्हें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहे हैं। उनका पोता हाथ में कैंची लिए उनके बाल काटता दिखा था। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था- 'मेरा पोता मेरी बाल झड़ने से रोकने में मदद कर रहा है।'