हार्दिक से तलाक के 3 हफ्ते बाद नताशा ने बदला अपना पूरा लुक, तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काटा गदर

Natasa Stankovic New Look After Hardik Pandya Divorce: नताशा ने हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद खुद को पूरा बदल लिया है, जिसे देखकर फैंस भी हैरान हो रहे हैं।

मुंबई•Aug 13, 2024 / 10:14 am• Priyanka Dagar

नताशा ने बदला तलाक के बाद लुक

Natasa Stankovic New Look After Hardik Pandya Divorce: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। नताशा और हार्दिक में दूरियां काफी समय पहले आ गई थीं। कपल को लेकर हर दिन कई कयास लगाए जा रहे थे और उन सबको खत्म करते हुए नताशा और हार्दिक ने अपना तलाक अनाउंस कर दिया और फिर नताशा अपने बेटे अगस्त्या के साथ सर्बिया चली गईं। वहां, से हर दिन वह कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे में उन्होंने अपना नया लुक फैंस को दिखाया है। जो उन्हें काफी पसंद भी आ रहा है। वहीं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके नए लुक ने तहलका मचा रखा है।

नताशा हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद बदला लुक (Natasa Stankovic New Look After Hardik Pandya Divorce) नताशा अक्सर बेटे अगस्त्या संग इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करती रहती हैं। हाल ही में खबर थी कि उनकी लाइफ में प्यार ने दस्तक दे दी है क्योंकि ऐसा उन्होंने पोस्ट किया था। अब नताशा ने अपना नया लुक दिखाया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि उनकी लाइफ में जरूर कोई आ गया है। जिस वजह से नताशा ने अपने पुराने लुक को छोड़कर नया अपना लिया है और इस नए लुक की तस्वीर में नताशा ने लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है और बाल खोले हुए है। साथ ही एक्ट्रेस अपना एक साथ कैमरे के सामने कर रही है। नताशा का ये नया लुक ग्लैमर और बेहद शानदार लग रहा है। नताशा और हार्दिक ने 18 जुलाई को अलग होने का फैसला किया था। कपल ने 2020 में शादी की थी नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और हार्दिक और नताशा ने एक बार नहीं 3 अलग-अलग धर्मों से शादी की थी। शादी के 4 साल बाद दोनों की राहें हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गईं। कपल में दूरियां काफी समय पहले ही आ गई थीं। नताशा ने 14 फरवरी को आखिरी अपनी और हार्दिक की फोटो शेयर की थी। इसके बाद हार्दिक ने नताशा को बर्थडे विश भी नहीं किया था। इसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद नताशा ने हार्दिक के लिए एक पोस्ट भी नहीं किया था। तब से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी।