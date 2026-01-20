मेरे पति को बीच में मत लाओ…, तलाक की खबरों पर फूटा नेहा कक्कड़ का गुस्सा

Neha Kakkar Post on Divorce Rumours (सोर्स- इंस्टाग्राम nehakakkar)
Neha Kakkar Addresses Divorce Rumours: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई नया गाना नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पर नेहा द्वारा डाले गए क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उनके और पति रोहनप्रीत सिंह के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। देखते ही देखते बात तलाक की अफवाहों तक पहुंच गई, जिसके बाद नेहा को खुद सामने आकर स्थिति साफ करनी पड़ी।
दरअसल, नेहा कक्कड़ ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए यह बताया था कि वह कुछ समय के लिए जिम्मेदारियों, रिश्तों और काम से दूरी बना रही हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने पैपराजी और फैंस से यह भी अपील की थी कि उन्हें कैमरे में कैद न किया जाए और उनकी निजता का सम्मान किया जाए। हालांकि, कुछ ही देर बाद ये पोस्ट हटा दिए गए, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था।
इन पोस्ट्स के बाद कई यूजर्स ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि नेहा और रोहनप्रीत के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने तो सीधे-सीधे तलाक की बातें तक कहनी शुरू कर दीं। अफवाहों के बढ़ते ही नेहा कक्कड़ ने एक बार फिर इंस्टाग्राम का सहारा लिया और पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी।
नेहा ने साफ शब्दों में कहा कि लोग बिना वजह छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने अपील की कि उनके पति रोहनप्रीत सिंह और उनके परिवार को इन बातों में न घसीटा जाए। नेहा ने बताया कि वह आज जो कुछ भी हैं, उसमें उनके पति और परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और वे सभी बेहद नेक और सहयोगी लोग हैं।
सिंगर ने यह भी कहा कि उनकी नाराजगी कुछ लोगों और व्यवस्था से है, न कि अपने रिश्तों से। उन्होंने यह स्वीकार किया कि भावनाओं में बहकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कई बार गलतफहमियों को जन्म दे देता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया अक्सर छोटी सी बात को “राई का पहाड़” बना देता है और अब उन्होंने इससे सबक ले लिया है।
नेहा कक्कड़ ने आगे यह एलान भी किया कि अब वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक मंच पर ज्यादा बात नहीं करेंगी। उन्होंने अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही नए जोश और ऊर्जा के साथ वापसी करेंगी।
गौरतलब है कि नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी साल 2020 में हुई थी और यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहती है। नेहा ने अपने करियर में ‘दिलबर’, ‘आंख मारे’, ‘हौली हौली’ और ‘मोरनी बनके’ जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। इसके अलावा वह कई म्यूजिक रियलिटी शोज में जज के रूप में भी नजर आती रही हैं। फिलहाल नेहा की इस सफाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि अफवाहों पर विराम लगेगा और फैंस उन्हें एक बार फिर सिर्फ उनकी आवाज और संगीत के लिए याद रखेंगे।
