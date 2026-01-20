मेरे पति को बीच में मत लाओ…, तलाक की खबरों पर फूटा नेहा कक्कड़ का गुस्सा

गौरतलब है कि नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी साल 2020 में हुई थी और यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहती है। नेहा ने अपने करियर में ‘दिलबर’, ‘आंख मारे’, ‘हौली हौली’ और ‘मोरनी बनके’ जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। इसके अलावा वह कई म्यूजिक रियलिटी शोज में जज के रूप में भी नजर आती रही हैं। फिलहाल नेहा की इस सफाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि अफवाहों पर विराम लगेगा और फैंस उन्हें एक बार फिर सिर्फ उनकी आवाज और संगीत के लिए याद रखेंगे।