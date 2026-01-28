28 जनवरी 2026,

बुधवार

बॉलीवुड

ओशिवारा फायरिंग केस में बढ़ीं कमाल आर खान की मुश्किलें, हथियार लाइसेंस पर मंडराया खतरा

Oshiwara Firing Case: मुंबई के ओशिवारा इलाके में फायरिंग मामले में कमार आर खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस केस में अब एक्टर के हथियार का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।

Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Oshiwara Firing Case

Kamaal R Khan (सोर्स इंस्टाग्राम- kamaalrkhan)

Oshiwara Firing Case: मुंबई के ओशिवारा इलाके से जुड़ा फायरिंग मामला अभिनेता और सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल आर खान के लिए लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने उनकी कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब अदालत पहले ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।

कमाल आर खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Oshiwara Firing Case)

मामले की सुनवाई कर रही अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कमाल आर खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान कमाल ने कथित तौर पर फायरिंग की बात स्वीकार की है। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि मामला केवल लापरवाही का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तेज

सूत्रों के मुताबिक वर्सोवा पुलिस ने कमाल आर खान के नाम दर्ज 7.76 एमएम जर्मन निर्मित माउजर पिस्टल के लाइसेंस को रद्द कराने के लिए जरूरी दस्तावेज पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेज दिए हैं। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई तब की जाती है, जब लाइसेंसी हथियार का उपयोग कानून के दायरे से बाहर पाया जाए। पुलिस का मानना है कि फायरिंग की घटना ने आस-पास के लोगों की जान को खतरे में डाला।

गोलीकांड से जुड़े अहम तथ्य

जांच के दौरान अधिकारियों ने अदालत को बताया कि कथित तौर पर दो राउंड फायर किए गए थे, लेकिन मौके से सिर्फ एक खाली कारतूस बरामद हो सका। लाइसेंसी पिस्टल में कुल सात गोलियां भरी जा सकती हैं, जिनमें से बाकी गोलियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस का दावा है कि कमाल ने यह कहा है कि जमानत मिलने के बाद वह शेष गोलियां जांच एजेंसियों को सौंप देंगे।

कहां से हुई फायरिंग?

पुलिस जांच में सामने आया कि 18 जनवरी को ओशिवारा इलाके की नालंदा बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट में अलमारी और दीवार में गोलियां फंसी हुई मिली थीं। यह फ्लैट एक स्क्रीनराइटर और एक मॉडल का बताया जा रहा है। फोरेंसिक और तकनीकी जांच के जरिए गोली की दिशा और आवाज के पैटर्न का विश्लेषण किया गया, जिससे संकेत मिला कि फायरिंग कमाल आर खान के आवास की ओर से हुई थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।

जमानत पर आज सुनवाई

इस पूरे घटनाक्रम के बीच कमाल आर खान की ओर से उनकी वकील ने जमानत याचिका दायर की है। अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। वहीं, अभिनेता का कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और ये मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई और अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। हथियार लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कमाल आर खान के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

Published on:

28 Jan 2026 12:33 pm

