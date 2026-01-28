ओशिवारा फायरिंग केस में बढ़ीं कमाल आर खान की मुश्किलें, हथियार लाइसेंस पर मंडराया खतरा

Oshiwara Firing Case: मुंबई के ओशिवारा इलाके से जुड़ा फायरिंग मामला अभिनेता और सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल आर खान के लिए लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने उनकी कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब अदालत पहले ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।