ओशिवारा फायरिंग केस में बढ़ीं कमाल आर खान की मुश्किलें, हथियार लाइसेंस पर मंडराया खतरा

Kamaal R Khan (सोर्स इंस्टाग्राम- kamaalrkhan)
Oshiwara Firing Case: मुंबई के ओशिवारा इलाके से जुड़ा फायरिंग मामला अभिनेता और सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमाल आर खान के लिए लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने उनकी कानूनी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द करने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब अदालत पहले ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।
मामले की सुनवाई कर रही अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कमाल आर खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान कमाल ने कथित तौर पर फायरिंग की बात स्वीकार की है। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि मामला केवल लापरवाही का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक वर्सोवा पुलिस ने कमाल आर खान के नाम दर्ज 7.76 एमएम जर्मन निर्मित माउजर पिस्टल के लाइसेंस को रद्द कराने के लिए जरूरी दस्तावेज पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेज दिए हैं। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई तब की जाती है, जब लाइसेंसी हथियार का उपयोग कानून के दायरे से बाहर पाया जाए। पुलिस का मानना है कि फायरिंग की घटना ने आस-पास के लोगों की जान को खतरे में डाला।
जांच के दौरान अधिकारियों ने अदालत को बताया कि कथित तौर पर दो राउंड फायर किए गए थे, लेकिन मौके से सिर्फ एक खाली कारतूस बरामद हो सका। लाइसेंसी पिस्टल में कुल सात गोलियां भरी जा सकती हैं, जिनमें से बाकी गोलियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस का दावा है कि कमाल ने यह कहा है कि जमानत मिलने के बाद वह शेष गोलियां जांच एजेंसियों को सौंप देंगे।
पुलिस जांच में सामने आया कि 18 जनवरी को ओशिवारा इलाके की नालंदा बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट में अलमारी और दीवार में गोलियां फंसी हुई मिली थीं। यह फ्लैट एक स्क्रीनराइटर और एक मॉडल का बताया जा रहा है। फोरेंसिक और तकनीकी जांच के जरिए गोली की दिशा और आवाज के पैटर्न का विश्लेषण किया गया, जिससे संकेत मिला कि फायरिंग कमाल आर खान के आवास की ओर से हुई थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच कमाल आर खान की ओर से उनकी वकील ने जमानत याचिका दायर की है। अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। वहीं, अभिनेता का कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और ये मामला उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। फिलहाल, पुलिस की कार्रवाई और अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। हथियार लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कमाल आर खान के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
