अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट पर बादशाह ने दिया रिएक्शन, बी प्राक समेत इंडस्ट्री की ओर से भी आई प्रतिक्रिया

Badshah-B Praak on Arijit Singh Retirement (सोर्स- एक्स)
Badshah-B Praak on Arijit Singh Retirement: फिल्म संगीत के इतिहास में अरिजीत सिंह का नाम एक ऐसे गायक के रूप में दर्ज है, जिसने अपनी आवाज से सिर्फ गाने नहीं गाए, बल्कि भावनाओं को जिया। ऐसे में जब अरिजीत सिंह ने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का एलान किया, तो ये खबर पूरे फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए किसी झटके से कम नहीं रही। उनके इस फैसले ने न सिर्फ फैंस को, बल्कि बड़े-बड़े कलाकारों को भी भावुक कर दिया।
मंगलवार रात अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया कि अब वो फिल्मों के लिए नए गाने नहीं गाएंगे। करीब 38 साल की उम्र में लिया गया ये फैसला उनके चाहने वालों के लिए चौंकाने वाला था। अरिजीत ने अपने संदेश में उन सभी श्रोताओं का आभार जताया, जिन्होंने सालों तक उन्हें प्यार दिया और उनके सफर का हिस्सा बने।
अरिजीत के इस एलान के बाद सबसे पहली और चर्चित प्रतिक्रिया रैपर बादशाह की तरफ से आई। उन्होंने महज तीन शब्दों में अपनी भावना जाहिर करते हुए लिखा- 'सदियों में एक'। वहीं, संगीतकार और गायक अमाल मलिक ने भी एक भावुक पोस्ट के जरिए अरिजीत के फैसले को सम्मान दिया। उन्होंने लिखा कि इस खबर को सुनकर वो उलझन में हैं, लेकिन अरिजीत का सम्मान हमेशा उनके दिल में रहेगा। अमाल के मुताबिक, अरिजीत के बिना फिल्मी संगीत पहले जैसा नहीं रह पाएगा। बी प्राक ने भी अरिजीत के रिटायरमेंट पर कमेंट करते हुए लिखा है- 'फैन फॉर लाइफ'।
अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी इस खबर पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कई इमोशनल इमोजी शेयर किए, जिससे साफ झलकता है कि अरिजीत का जाना उनके लिए भी कितना भारी है। अभिनेता अली गोनी ने तो इस फैसले पर यकीन न कर पाने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर उनसे दोबारा सोचने की अपील तक कर डाली।
कंटेंट क्रिएटर और म्यूजिशियन यशराज मुखाटे ने इस बदलाव को एक नए मोड़ के रूप में देखा। उनके मुताबिक, अब श्रोताओं को अरिजीत की तरफ से कुछ अलग और इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुनने को मिल सकता है। वहीं, गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने अरिजीत को न सिर्फ बेहतरीन कलाकार बल्कि आध्यात्मिक रूप से विकसित इंसान बताते हुए कहा कि वो हमेशा किसी ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करते नजर आए हैं।
अपने फैसले की वजह बताते हुए अरिजीत सिंह ने कहा कि इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई कारण हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वो जल्दी बोर हो जाते हैं और यही वजह है कि वह एक ही गाने को मंच पर हर बार नए अंदाज में पेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वो खुद को जिंदा महसूस करने के लिए कुछ अलग तरह का संगीत करना चाहते हैं और नए गायकों को आगे आते देखने के लिए उत्साहित हैं।
हालांकि अरिजीत ने ये साफ कर दिया है कि वो संगीत से पूरी तरह दूर नहीं जा रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंस और प्लेबैक से अलग प्रोजेक्ट्स पर उनका फोकस रहेगा। उनका हालिया फिल्मी गीत ‘बैटल ऑफ गलवान’ फिल्म से जुड़ा है, जिसके बाद ये अध्याय बंद हो जाएगा।
