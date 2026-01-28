अरिजीत सिंह की रिटायरमेंट पर बादशाह ने दिया रिएक्शन, बी प्राक समेत इंडस्ट्री की ओर से भी आई प्रतिक्रिया

अरिजीत के इस एलान के बाद सबसे पहली और चर्चित प्रतिक्रिया रैपर बादशाह की तरफ से आई। उन्होंने महज तीन शब्दों में अपनी भावना जाहिर करते हुए लिखा- 'सदियों में एक'। वहीं, संगीतकार और गायक अमाल मलिक ने भी एक भावुक पोस्ट के जरिए अरिजीत के फैसले को सम्मान दिया। उन्होंने लिखा कि इस खबर को सुनकर वो उलझन में हैं, लेकिन अरिजीत का सम्मान हमेशा उनके दिल में रहेगा। अमाल के मुताबिक, अरिजीत के बिना फिल्मी संगीत पहले जैसा नहीं रह पाएगा। बी प्राक ने भी अरिजीत के रिटायरमेंट पर कमेंट करते हुए लिखा है- 'फैन फॉर लाइफ'।