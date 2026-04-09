यूपी-बिहार लूटने आईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर! करण औजला के गाने ‘बॉयफ्रेंड’ पर भी लगाए ठुमके

Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song: पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इस बार उनकी किसी फिल्म या इंटरव्यू की वजह नहीं, बल्कि एक शादी समारोह में किया गया उनका शानदार डांस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों के फैंस हानिया की जबरदस्त एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है।