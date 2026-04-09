9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

यूपी-बिहार लूटने आईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर! करण औजला के गाने ‘बॉयफ्रेंड’ पर भी लगाए ठुमके

Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song: पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बॉलीवुड के गानों पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 09, 2026

Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song

Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song (सोर्स- एक्स)

Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song: पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। इस बार उनकी किसी फिल्म या इंटरव्यू की वजह नहीं, बल्कि एक शादी समारोह में किया गया उनका शानदार डांस इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भारतीय और पाकिस्तानी दोनों देशों के फैंस हानिया की जबरदस्त एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है।

वायरल हुआ हानिया का वीडियो (Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song)

दरअसल, हाल ही में एक स्टाइलिस्ट के वेडिंग फंक्शन में शामिल हुईं हानिया आमिर का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में अभिनेत्री बॉलीवुड के मशहूर गाने मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं। यह गाना मूल रूप से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया था और आज भी पार्टी प्लेलिस्ट का पसंदीदा हिस्सा माना जाता है।

हानिया आमिर का स्टाइलिश अंदाज आया नजर (Hania Aamir Viral Dance On Bollywood Song)

ब्लैक लहंगे और गोल्डन ब्लाउज में सजी हानिया आमिर का स्टाइलिश लुक भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। उनके साथ समारोह में मौजूद दूसरे मेहमान भी उनके साथ झूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे माहौल में उत्साह और खुशी का रंग और गहरा हो गया।

इसी शादी समारोह से सामने आए एक दूसरे वीडियो में हानिया आमिर पंजाबी सिंगर करण औजला के चर्चित गाने बॉयफ्रेंड पर भी मस्ती भरे अंदाज में डांस करती नजर आईं। उनके एक्सप्रेशन और स्टेप्स देखकर वहां मौजूद लोग भी तालियां बजाते और उनका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए।

कई बार बॉलीवुड के गानों पर कर चुकीं डांस

गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब हानिया आमिर ने बॉलीवुड गानों के प्रति अपना प्यार जाहिर किया हो। इससे पहले भी वह कई बार सोशल मीडिया पर हिंदी फिल्मी गानों पर गाते और डांस करते हुए वीडियो शेयर करती रही हैं। यही वजह है कि भारतीय दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।

दिलचस्प बात यह भी है कि हानिया आमिर कई मौकों पर खुलकर ये स्वीकार कर चुकी हैं कि वह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं।

ये भी पढ़ें

‘पीरियड्स का बहाना नहीं चलेगा’, महिलाओं पर अभिनेत्री श्रीलीला ने दिया विवादित बयान, बोलीं- मैंने ऐसी हालत में शूट किया
मनोरंजन
Sreeleela On Periods Controversial Statement

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Apr 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / यूपी-बिहार लूटने आईं पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर! करण औजला के गाने ‘बॉयफ्रेंड’ पर भी लगाए ठुमके

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बॉलीवुड की चमचागिरी नहीं करते जाकिर खान’, धुरंधर 2 के विवाद पर बोले स्टैंडअप कॉमेडियन विकास कुश शर्मा

Vikas Kush Sharma On Zakir Khan Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

जया बच्चन के लिए अमिताभ बच्चन ने शेयर किया खास पोस्ट, लिखा- ‘शांत दिन, शांत विचार’

Jaya Bachchan Birthday
मनोरंजन

एक्टिंग छोड़ देंगे अर्जुन कपूर? क्रिप्टिक पोस्ट देखकर फैंस को लगा झटका, बोले- एंडिंग स्वीकार कर लेनी चाहिए

Arjun Kapoor Cryptic Post
बॉलीवुड

Swara Bhaskar Controversies: ‘नेता अभिनेत्रियों के कपड़े कम देखें’, इन विवादित बयानों से कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन बनीं स्वरा भास्कर

Swara Bhasker Birthday Special
बॉलीवुड

‘मैं यहां कपड़े उतारने नहीं आई’, गंदी डिमांड पर अभिनेत्री का फूटा गुस्सा, अभिरामी वेंकटाचलम बोलीं- अश्लील कंटेंट नहीं डालूंगी

Abhirami Venkatachalam Bold Actress
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.