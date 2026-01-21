मुझे हर महीने 5 लाख रुपये…निकाह से पहले दुल्हन ने पति से की डिमांड, वायरल हुआ वीडियो तो मचा बवाल

वहीं, दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे यह मजाक पसंद नहीं आया। कई यूजर्स ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत में ही पैसों और शर्तों की बात करना गलत संदेश देता है। एक यूजर ने कमेंट किया, "रिश्ते भरोसे और प्यार से चलते हैं, बैंक बैलेंस और शॉपिंग की लिस्ट से नहीं।" कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सेलेब्रिटीज के ऐसे वीडियो युवा पीढ़ी पर गलत असर डालते हैं, जिससे रिश्तों में सादगी के बजाय दिखावा बढ़ने लगता है।