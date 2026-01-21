21 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

मुझे हर महीने 5 लाख रुपये…निकाह से पहले दुल्हन ने पति से की डिमांड, वायरल हुआ वीडियो तो मचा बवाल

Actress and Model Hina Afridi: इन दिनों एक निकाह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दुल्हन अपने पति से हंसते हुए अपने कहती हैं कि उन्हें हर महीने 5 लाख रुपये चाहिए और ट्रैवल और शॉपिंग का पूरा इंतजाम भी उन्हें ही करना होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 21, 2026

Pakistani Actress Hina Afridi Demand Rs 5 Lakhs to husband Taimoor Akbar before his wedding breaks the internet

पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने शादी में रखी ये पति से डिमांड

Actress and Model Hina Afridi: सोशल मीडिया पर इन दिनों शादियों के वीडियो की बाढ़ आई हुई है, ऐसे में एक ऐसी ही दुल्हन है जिसने अपने निकाह वाले दिन अपने पति के सामने ऐसी डिमांड रखी, जो देखते-देखते वायरल हो गई। इसका वीडियो जैसे ही सामने आया बवाल मच गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस और मॉडल हिना अफरीदी की। जिनके निकाह का एक वीडियो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है।

हिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तैमूर अकबर के साथ निकाह किया है, लेकिन उनके निकाह की रस्मों से ज्यादा चर्चा उस 'डिमांड' की हो रही है जो उन्होंने अपने पति के सामने सरेआम रख दी।

एक्ट्रेस हिना ने मांगे पति से 5 लाख रुपये (Actress and Model Hina Afridi)

इंटरनेट पर वायरल हो रही एक छोटी सी क्लिप में देखा जा सकता है कि निकाह के खुशनुमा माहौल में हिना अफरीदी मुस्कुराते हुए अपने पति तैमूर से एक खास डिमांड करती हैं। हिना कहती हैं कि उन्हें हर महीने खर्चे के लिए 'पांच लाख रुपये' चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में यह भी शर्त जोड़ दी कि उनके ट्रैवल (घूमने-फिरने) और शॉपिंग का पूरा इंतजाम भी तैमूर को ही करना होगा। हिना की ये बात सुनकर तैमूर हंसने लगते हैं और तुरंत हामी भर देते हैं।

इंटरनेट पर छिड़ गई बहस (Hina Afridi and Taimoor Akbar wedding finale breaks the internet)

भले ही यह बातचीत हंसी-मजाक में हुई हो, लेकिन जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए। एक वर्ग का कहना है कि यह एक नया-नवेला जोड़ा है और शादी के मौके पर ऐसी हल्की-फुल्की नोकझोंक और मजाक बहुत आम बात है। उनके प्रशंसकों का मानना है कि दोनों के चेहरे की चमक और हंसी बता रही है कि उनके बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है।

वहीं, दूसरी ओर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसे यह मजाक पसंद नहीं आया। कई यूजर्स ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत में ही पैसों और शर्तों की बात करना गलत संदेश देता है। एक यूजर ने कमेंट किया, "रिश्ते भरोसे और प्यार से चलते हैं, बैंक बैलेंस और शॉपिंग की लिस्ट से नहीं।" कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सेलेब्रिटीज के ऐसे वीडियो युवा पीढ़ी पर गलत असर डालते हैं, जिससे रिश्तों में सादगी के बजाय दिखावा बढ़ने लगता है।

हिना और तैमूर की है तगड़ी फैन फॉलोइंग (Pakistani Actress Hina Afridi Demand Rs 5 Lakhs)

हिना अफरीदी और तैमूर अकबर दोनों की ही सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। फिलहाल यह जोड़ा अपनी शादी की तस्वीरों और वीडियोज को एन्जॉय कर रहा है। निकाह के बाद की तस्वीरों में दोनों बेहद खुश और एक-दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस विवाद या वायरल वीडियो पर अभी तक दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

