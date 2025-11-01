‘साउथ की मूली..’ परमीत सेठी ने राजामौली पर दिया बयान, अर्चना पूरन सिंह की छूटी हंसी, फिर मांगी माफी

Parmeet SethiOn SS Rajamouli: कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में होस्ट बनकर लोगों को अपनी हंसी से हंसाने वाली अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी दोनों चर्चा में हैं। कपल फराह खान की तरह ही अपना खुद का व्लॉग चलाते है, उसी में कपल ने साउथ के डायरेक्टर पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद थोड़ा बढ़ गया। दरअसल, परमीत ने मजाक-मजाक में 'बाहुबली' फेम के दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली को 'साउथ की मूली' कह दिया था। परमीत की इस मजाकिया टिप्पणी के बाद अर्चना ने तुरंत कैमरे पर राजामौली से माफी मांगी, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।