‘साउथ की मूली..’ परमीत सेठी ने राजामौली पर दिया बयान, अर्चना पूरन सिंह की छूटी हंसी, फिर मांगी माफी

अर्चना पूरन सिंह ने मांगी राजामौली से मांफी
Parmeet SethiOn SS Rajamouli: कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में होस्ट बनकर लोगों को अपनी हंसी से हंसाने वाली अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी दोनों चर्चा में हैं। कपल फराह खान की तरह ही अपना खुद का व्लॉग चलाते है, उसी में कपल ने साउथ के डायरेक्टर पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद थोड़ा बढ़ गया। दरअसल, परमीत ने मजाक-मजाक में 'बाहुबली' फेम के दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली को 'साउथ की मूली' कह दिया था। परमीत की इस मजाकिया टिप्पणी के बाद अर्चना ने तुरंत कैमरे पर राजामौली से माफी मांगी, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
अर्चना, जो अपने पति परमीत और बेटों के साथ मिलकर अक्सर व्लॉग बनाती हैं, हाल ही में अपने छोटे बेटे आयुष्मान सेठी के साथ दिल्ली के चांदनी चौक की प्रसिद्ध पराठेवाली गली पहुंची थीं। यह व्लॉग दिल्ली की गलियों और वहां के मशहूर पराठों के स्वाद के इर्द-गिर्द बनाया गया था। व्लॉग में, पराठे का ऑर्डर देते हुए, अर्चना ने दर्शकों को बताया कि वे आज कई तरह के पराठे ट्राई करने वाले हैं, जैसे "गोभी, मूली..."
'मूली' शब्द सुनते ही परमीत सेठी के दिमाग में एक मजाकिया आइडिया आया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मूली के पराठे ने उन्हें कुछ याद दिला दिया। परमीत ने मजाक में कहा, "नॉर्थ की मूली बड़ी मशहूर है, लेकिन आजकल दूसरी जगहों की मूली भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। जैसे गोवा की मूली।" इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "साउथ की भी एक मूली बड़ी फेमस है राजामौली।" परमीत का यह पंच सुनकर अर्चना अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और जोर-जोर से हंसने लगीं।
परमीत का मजाक खत्म होते ही अर्चना तुरंत कैमरे की तरफ मुड़ीं और उन्होंने सीधे एसएस राजामौली को संबोधित करते हुए माफी मांगी। अर्चना ने कहा, "मैंने असल में एसएस राजामौली के साथ काम किया है। नमस्ते सर, अगर आप यह देख रहे हैं, तो प्लीज हमें माफ कर दें। हम आपके नाम को लेकर मजाक कर रहे थे।" अर्चना की इस सहजता और मजाकिया अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
बता दें, एसएस राजामौली आज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशकों में गिने जाते हैं। 'बाहुबली' फ्रेंचाइज ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया है, जबकि उनकी फिल्म 'RRR' को ऑस्कर में भी पहचान मिली। संयोग से, परमीत के इस मजाक के समय ही राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' की रिलीज के 10 साल पूरे होने पर, 'बाहुबली: द एपिक' नाम से चार घंटे का स्पेशल कट रिलीज हुआ है, जिसमें फिल्म के दोनों हिस्सों को जोड़कर फिर से पेश किया गया है।
