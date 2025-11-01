Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘साउथ की मूली..’ परमीत सेठी ने राजामौली पर दिया बयान, अर्चना पूरन सिंह की छूटी हंसी, फिर मांगी माफी

Archana Puran Singh Husband Parmeet Sethi: अर्चना पूरन सिंह के एक व्लॉग से उस समय हंगामा मच गया, जब उन्हें एसएस राजामौली से माफी मांगनी पड़ी। परमीत ने डायरेक्टर को साउथ की मूली कह दिया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 01, 2025

parmeet sethi ss rajamouli

अर्चना पूरन सिंह ने मांगी राजामौली से मांफी

Parmeet SethiOn SS Rajamouli: कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में होस्ट बनकर लोगों को अपनी हंसी से हंसाने वाली अर्चना पूरन सिंह और उनके पति परमीत सेठी दोनों चर्चा में हैं। कपल फराह खान की तरह ही अपना खुद का व्लॉग चलाते है, उसी में कपल ने साउथ के डायरेक्टर पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद विवाद थोड़ा बढ़ गया। दरअसल, परमीत ने मजाक-मजाक में 'बाहुबली' फेम के दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली को 'साउथ की मूली' कह दिया था। परमीत की इस मजाकिया टिप्पणी के बाद अर्चना ने तुरंत कैमरे पर राजामौली से माफी मांगी, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

परमीत सेठी ने उड़ाया राजामौली का मजाक (Parmeet Sethi On SS Rajamouli)

अर्चना, जो अपने पति परमीत और बेटों के साथ मिलकर अक्सर व्लॉग बनाती हैं, हाल ही में अपने छोटे बेटे आयुष्मान सेठी के साथ दिल्ली के चांदनी चौक की प्रसिद्ध पराठेवाली गली पहुंची थीं। यह व्लॉग दिल्ली की गलियों और वहां के मशहूर पराठों के स्वाद के इर्द-गिर्द बनाया गया था। व्लॉग में, पराठे का ऑर्डर देते हुए, अर्चना ने दर्शकों को बताया कि वे आज कई तरह के पराठे ट्राई करने वाले हैं, जैसे "गोभी, मूली..."

राजामौली को परमीत ने कहा मूली (Parmeet Sethi Live Vlog)

'मूली' शब्द सुनते ही परमीत सेठी के दिमाग में एक मजाकिया आइडिया आया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मूली के पराठे ने उन्हें कुछ याद दिला दिया। परमीत ने मजाक में कहा, "नॉर्थ की मूली बड़ी मशहूर है, लेकिन आजकल दूसरी जगहों की मूली भी काफी पॉपुलर हो रही हैं। जैसे गोवा की मूली।" इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "साउथ की भी एक मूली बड़ी फेमस है राजामौली।" परमीत का यह पंच सुनकर अर्चना अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और जोर-जोर से हंसने लगीं।

अर्चना ने कैमरे पर मांगी माफी (Archana Puran Singh Apologies SS Rajamouli)

परमीत का मजाक खत्म होते ही अर्चना तुरंत कैमरे की तरफ मुड़ीं और उन्होंने सीधे एसएस राजामौली को संबोधित करते हुए माफी मांगी। अर्चना ने कहा, "मैंने असल में एसएस राजामौली के साथ काम किया है। नमस्ते सर, अगर आप यह देख रहे हैं, तो प्लीज हमें माफ कर दें। हम आपके नाम को लेकर मजाक कर रहे थे।" अर्चना की इस सहजता और मजाकिया अंदाज को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' हुई रिलीज (Baahubali: The Epic Release)

बता दें, एसएस राजामौली आज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशकों में गिने जाते हैं। 'बाहुबली' फ्रेंचाइज ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया है, जबकि उनकी फिल्म 'RRR' को ऑस्कर में भी पहचान मिली। संयोग से, परमीत के इस मजाक के समय ही राजामौली की फिल्म 'बाहुबली' की रिलीज के 10 साल पूरे होने पर, 'बाहुबली: द एपिक' नाम से चार घंटे का स्पेशल कट रिलीज हुआ है, जिसमें फिल्म के दोनों हिस्सों को जोड़कर फिर से पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें

‘मेरे भाई को 2 लोगों ने मारा, गले पर थे चेन के निशान..’ सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने किए चौंकाने वाले खुलासे
बॉलीवुड
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

01 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘साउथ की मूली..’ परमीत सेठी ने राजामौली पर दिया बयान, अर्चना पूरन सिंह की छूटी हंसी, फिर मांगी माफी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Dharmendra In ICU: धर्मेंद्र हैं ICU में भर्ती, इस बड़ी वजह से आनन-फानन में लेकर जाया गया था हॉस्पिटल

Veteran Actor Dharmendra In ICU
बॉलीवुड

Miss World बनने से पहले ऐश्वर्या ने… नौवीं में उठाया था वो कदम, कर दिया था ऐसा काम

Aishwarya Rai Bachchan Birthday Story
बॉलीवुड

Dharmendra Hospitalised: 89 के धर्मेंद्र हॉस्पिटल में हुए भर्ती, वजह आई सामने, फैंस हुए चिंतित

Dharmendra Hospitalised
बॉलीवुड

88 साल की महिला ने जवानों के उड़ाए होश! जोश-जोश में भांजी लाठी तो उठ खड़े हुए अक्षय कुमार

Akshay Kumar Reached Kudo Tournament
बॉलीवुड

इस एक्ट्रेस की हुई फोटो लीक तो भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- तुम क्रिमिनल से कम नहीं हो…

Sonakshi Sinha Angry On Pregnant Katrina Kaif Photo Leaked
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.