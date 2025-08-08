8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

बॉलीवुड

Phoonk 2: वो भूतिया फिल्म जिसे थियेटर में अकेले देखने के लिए डायरेक्टर ने रख दिया था लाखों का इनाम

Phoonk 2: बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जब भूतिया फिल्मों का बोलबाला था। इस फिल्मों में 'बंद दरवाजा', 'वीराना', 'बीस साल बाद', 'पुराना मंदिर', 'महल', 'कोहरा' जैसी डरावनी फिल्मों के नाम शामिल हैं। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने दर्शकों को खुला चैलेंज दिया था कि जो उनकी भूतिया फिल्म को थियेटर में अकेले देखेगा उसको 5 लाख रुपयों का इनाम मिलेगा।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 08, 2025

Phoonk 2 Horror Movie Poster
फूंक 2 का पोस्टर (Image Source: Sarthak Movies and ZED 3 Pictures Production)

Phoonk 2 Horror Film: बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसमें हर साल अलग-अलग जॉनर की फिल्में बनती हैं जैसे कॉमेडी, हॉरर, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, रोमांटिक आदि। दर्शक भी अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में देखना पसंद करते हैं। किसी को रोमांटिक फिल्में पसंद होती हैं तो कोई सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहता है। कोई कॉमेडी देखकर खुश होता है तो कोई डरावनी मूवीज देखकर उत्साह से भर जाता है। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जब भूतिया फिल्मों का बोलबाला था। इस फिल्मों में 'बंद दरवाजा', 'वीराना', 'बीस साल बाद', 'पुराना मंदिर', 'महल', 'कोहरा' जैसी डरावनी फिल्मों के नाम शामिल हैं।

अगर हम आपसे कहें कि एक हॉरर फिल्म देखने के लिए आपको इनाम मिलेगा तो क्या आप यकीन करेंग, शायद नहीं… मगर ऐसा हुआ है बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने दर्शकों को खुला चैलेंज दिया था कि जो उनकी फिल्म को थियेटर में अकेले देखेगा उसको इनाम मिलगा। जी हां, आज हम उस फिल्म की बात करने जा रहे हैं।

किस फिल्म पर रखा गया था इनाम?

साल 2010 में एक फिल्म आई थी 'फूंक 2', जिसका निर्देशन मिलिंद गडगकर ने किया था और राम गोपाल वर्मा इसके प्रोड्यूसर थे। ये फिल्म 2008 में आई हॉरर फिल्म 'फूंक' का सीक्वल थी। फिल्म की कहानी एक परिवार पर केंद्रित थी। इस फिल्म में सुदीप, अमृता खानविलकर, अहसान चिन्ना, अमित साद, नीरू बाजवा और अश्विनी कालसेकर मुख्य किरदारों में नजर आये थे।

क्यों रखा गया था 5 लाख का इनाम?

2010 में रिलीज हुई 'Phoonk 2' फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने इतना डरावना बताया कि उन्होंने फिल्म को लेकर एक दावा कर दिया। उन्होंने दर्शको को चुनौती दे दी कि थियेटर में जो कोई भी अकेला बैठ कर ये फिल्म देख लेगा उसको 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस चुनौती के लिए कुछ शर्तें भी राखी गई थीं और अगर कोई व्यक्ति इन टर्म्स एंड कंडीशंस को को स्वीकार करता, तो उस पर ECG के जरिए नजर रखी जाती। इसके अलावा एक मेडिकल टीम भी उस व्यक्ति पर नजर रखती।

क्या किसी ने जीता ये इनाम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थियेटर में जब ये मूवी रिलीज हुई तो दर्शकों ने फिल्म को सिरे से नकार दिया, और किसी ने भी फिल्म को अकेले में देखने वाला चैलेंज नहीं लिया। ऐसा इसलिए नहीं कि फिल्म बेहद डरावनी थी, बल्कि फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे सिरहन या डर पैदा हो। फिल्म को फ्लॉप फिल्म का तमगा मिला।

क्या है फूंक 2 फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी एक परिवार और परिवार के दो बच्चों के इर्द-गिर्द घूमती है। फूंक 2 की कहानी इसके पहले पार्ट फूंक की कहानी की आगे की कहानी है। फूंक 2 में बच्चों को गार्डन में एक गुड़िया मिलती है और इसके बाद एक एक करके उनकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। ये परिवार कैसी इन परेशानियों का सामना करता है और कैसे इस गुड़िया से छुटकारा पाता है, फिल्म में देखा जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको हॉरर फिल्मे देखना पसंद है और आप अब ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म JioHotstar पर देख सकते हैं।

