Phoonk 2: वो भूतिया फिल्म जिसे थियेटर में अकेले देखने के लिए डायरेक्टर ने रख दिया था लाखों का इनाम

Phoonk 2 Horror Film: बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसमें हर साल अलग-अलग जॉनर की फिल्में बनती हैं जैसे कॉमेडी, हॉरर, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, रोमांटिक आदि। दर्शक भी अपनी पसंद के हिसाब से फिल्में देखना पसंद करते हैं। किसी को रोमांटिक फिल्में पसंद होती हैं तो कोई सस्पेंस थ्रिलर देखना चाहता है। कोई कॉमेडी देखकर खुश होता है तो कोई डरावनी मूवीज देखकर उत्साह से भर जाता है। बॉलीवुड में एक दौर ऐसा था जब भूतिया फिल्मों का बोलबाला था। इस फिल्मों में 'बंद दरवाजा', 'वीराना', 'बीस साल बाद', 'पुराना मंदिर', 'महल', 'कोहरा' जैसी डरावनी फिल्मों के नाम शामिल हैं।