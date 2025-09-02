छोटे कपड़ों के लिए ट्रोल होने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे ने खूबसूरती और सादगी से जीता फैंस का दिल

इन दिनों पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है। आम जनता हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हर कोई गणेशोत्सव में गणपति की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। चाहे वो सलमान खान और उनका परिवार हो या अंकिता लोखंडे का परिवार। गणेश उत्सव की इस धूम में एक बड़ी खबर आ रही है, खबर ये है कि हमेशा अपने बोल्ड अंदाज से चर्चा में रहने वाली एक्टर और मॉडल पूनम पांडे ने इस बीच फैंस का दिल जीत लिया है।
दरअसल, हुआ यूं कि हाल ही में मुंबई के एक एनजीओ द्वारा आयोजित गणेश उत्सव में पूनम पांडे बड़े ही सादगी भरे अंदाज आईं। पूनम पांडे गणपति पंडाल में गहरे बैंगनी रंग का सूट पहने हुए नजर आईं। एक्टर और मॉडल पूनम ने भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। अपने बेबाक और बिंदास अंदाज से सबका ध्यान खींचने वाली पूनम पांडे के इस आध्यात्मिक और पारंपरिक रूप ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।
गणपति की धूम और भक्ति के माहौल में पूनम ने कार्यक्रम में पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ-साथ एक नेक काम करके लोगों का दिलों को छू लिया। उन्होंने पंडाल में मौजूद एक दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर भेंट की, ताकि उसको किसी पर निर्भर न होना पड़े। पूनम के इस कदम को लोगों ने प्यार से अपनाया और उनकी इस नेकदिली की बहुत तारीफ की।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पूनम का नाम विवादों से जुड़ रहा है और उनका बोल्ड अंदाज तो हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि विवादों के बावजूद, पूनम का सोशल वर्क ये साबित कर रहा है कि वो अब लोगों से जुड़ने और अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हैं। बस देखना ये है कि ये नेक कार्य वो दिल से कर रही हैं या सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने ने किये कर रही हैं ये तो वक्त ही बताएगा।