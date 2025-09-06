इस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को बनाया बंधक, चाकू- बंदूक की नोंक पर ट्रांसफर कराए लाखों रुपये…

कृष्णकुमार वीरसिंह मीणा ने पुलिस को बताया कि वह इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन और OTP वेरिफिकेशन के जरिए 10 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और उन्हें लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और स्टाफ को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो इसका अंजाम बुरा होगा। साथ ही आरोपियों ने उनके एक कर्मचारी से जबरन एक ईमेल भी लिखवाया, जिसमें कहा गया कि यह रकम निकिता घाग की एक्टिंग फीस का एडवांस है।