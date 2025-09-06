Patrika LogoSwitch to English

इस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को बनाया बंधक, चाकू- बंदूक की नोंक पर ट्रांसफर कराए लाखों रुपये…

Case Registered against Actress: फिल्म प्रोड्यूसर के इस एक्ट्रेस के खिलाफ मामला जबरन पैसे लेने का केस दर्ज करवाया है। आइये जानते हैं आखिर कौन है ये एक्ट्रेस और क्या है पूरा मामला…

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 06, 2025

Producer krishnakumar veer singh meena case registered against Actress Nikita Ghag
एक्ट्रेस निकिता घाग की एक्स से ली गई तस्वीर

Nikita Ghag Case Registered: इंडस्ट्री में वसूली पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन इस बार मामला रील नहीं रियल है। जी हां! मुंबई के अंधेरी इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक फिल्म निर्माता ने आरोप लगाया है कि एक एक्ट्रेस उनके स्टूडियो में जबरन घुस गई और उन्हें बंधक बना लिया। एक्ट्रेस अकेली नहीं थी, वह एक दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ आई थीं और बंदूक और चाकू की नोंक पर उनसे 10 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए।

प्रोड्यूसर को एक्ट्रेस ने जबरन बनाया बंधक (Nikita Ghag Case Registered)

पूरा मामला मुंबई अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस निकिता घाग हैं। उन्हीं पर प्रोड्यूसर ने जबरन बंधक बनाकर 10 लाख ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है और अब पुलिस ने निकिता और उसके साथियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

कृष्णकुमार वीरसिंह मीणा ने एक्ट्रेस निकिता घाग के खिलाफ दर्ज कराया केस

फिल्म निर्माता कृष्णकुमार वीरसिंह मीणा उर्फ के. कुमार ने पुलिस में एक्ट्रेस निकिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त की शाम निकिता घाग 10 से 15 लोगों के साथ उनके अंधेरी वेस्ट के स्टूडियो में घुस गईं। उस समय कुमार अपने दोस्तों और कलाकारों के साथ केबिन में बैठे थे। आरोपियों ने अंदर आते ही गाली-गलौज शुरू कर दिया और सबको बाहर निकाल दिया।

बताया एक्ट्रेस ने मांगे थे 25 लाख रुपये

निर्माता कृष्णकुमार वीरसिंह मीणा ने आगे बताया, “जो लोग निकिता के साथ आए थे उनमें से एक व्यक्ति ने खुद को 'दादा' बताते हुए अपना नाम विवेक जगताप बताया। निकिता और उसके साथियों ने कुमार पर झूठे आरोप लगाए और 25 लाख रुपये की मांग की। जब कुमार ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान एक आरोपी ने चाकू निकाला और जगताप ने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर उन्हें डराया।

जान से मारने की धमकी देकर वसूले पैसे

कृष्णकुमार वीरसिंह मीणा ने पुलिस को बताया कि वह इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन और OTP वेरिफिकेशन के जरिए 10 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और उन्हें लगभग 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और स्टाफ को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो इसका अंजाम बुरा होगा। साथ ही आरोपियों ने उनके एक कर्मचारी से जबरन एक ईमेल भी लिखवाया, जिसमें कहा गया कि यह रकम निकिता घाग की एक्टिंग फीस का एडवांस है।

पुलिस ने की FIR दर्ज

फिल्म निर्माता की शिकायत के आधार पर अंबोली पुलिस स्टेशन ने एक्ट्रेस निकिता घाग, विवेक जगताप उर्फ दादा और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

06 Sept 2025 12:32 pm

06 Sept 2025 11:25 am

