म्यूजिक इंडस्ट्री पर टूटा दुखों का पहाड़, राजवीर जवंदा के बाद एक और पंजाबी लोक गायक गुरमीत मान का हुआ निधन

हालांकि, गायिका प्रीत पायल के साथ उनकी जोड़ी हमेशा यादगार रहेगी। अब उनके गीतों और स्मृतियों के जरिए पंजाबी संगीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। गुरमीत मान का यूं अचानक जाना संगीत जगत के लिए काफी दुखद और लॉस की बात है। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, और उनके चाहने वालों ने अपने प्रिय कलाकार को हमेशा के लिए याद रखेंगे।