इस सिंगर ने शादी के 17 साल बाद पत्नी से लिया तलाक, पोस्ट में लिखा- हम दोनो के लिए…

बता दें, राहुल देशपांडे मशहूर भारतीय शास्त्रीय सिंगर और एक्टर हैं। फिल्म ‘मी वसंतराव’ में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ ही कई बड़े अवॉर्ड भी मिले थे। राहुल देशपांडे का जन्म 1979 को पुणे में हुआ था। वह महान सिंगर पंडित वसंतराव देशपांडे के पोते हैं। वहीं राहुल शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, गजल और भजन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स’ और ‘संगीत सम्राट पर्व 2’ जैसे टीवी शो में जज की भूमिका भी निभाई है।