बॉलीवुड

इस सिंगर ने शादी के 17 साल बाद पत्नी से लिया तलाक, पोस्ट में लिखा- हम दोनो के लिए…

Rahul Deshpande Divorce: फेमस सिंगर राहुल देशपांडे ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया है। दोनों ने अपनी 17 साल की शादी को खत्म कर दिया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 03, 2025

Rahul Deshpande Divorce his wife Neha
सिंगर और एक्टर राहुल देशपांडे की एक्स से ली गई तस्वीरें

Rahul Deshpande Divorce: फेमस सिंगर राहुल देशपांडे और उनकी पत्नी नेहा दोनों ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लिया है। दोनों तलाक ले रहे हैं। वहीं, सिंगर ने पब्लिकली इस बात की घोषणा कर दी है। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है हर कोई कपल के तलाक की असली वजह जानना चाहता है, लेकिन असली वजह का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं, राहुल ने पोस्ट के जरिए अपने पत्नी संग रिश्ते और बच्चे को लेकर दिल की बात कही है।

राहुल देशपांडे ने तलाक किया अनाउंस (Rahul Deshpande Divorce)

राहुल देशपांडे ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “मेरी और नेहा की 17 साल की शादी अब खत्म हो गई है। हम दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया और सितंबर 2024 में कानूनी रूप से तलाक हो गया। ये फैसला सोच-समझकर और सौहार्दपूर्ण तरीके से लिया गया है। इस बदलाव को समझने और सही ढंग से शेयर करने के लिए हमने समय लिया। बेटी रेणुका हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मैं और नेहा साथ मिलकर बेटी की परवरिश करेंगे।’

राहुल ने पोस्ट में लिखा खास मैसेज (Rahul Deshpande Instagram)

राहुल ने आगे पोस्ट में लिखा, “यह हमारे लिए निजी रूप से एक नया अध्याय है। माता-पिता के रूप में हमारा बॉन्ड और एक-दूसरे के लिए हमारा सम्मान अभी भी मजबूत है। इस दौरान हमारी निजता और निर्णय के प्रति आपकी समझ और सम्मान के लिए मैं सचमुच आभारी हूं। प्यार और आभार के साथ, राहुल”।

राहुल देशपांडे सिंगर के साथ एक्टर भी है (Who is Rahul Deshpande)

बता दें, राहुल देशपांडे मशहूर भारतीय शास्त्रीय सिंगर और एक्टर हैं। फिल्म ‘मी वसंतराव’ में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ ही कई बड़े अवॉर्ड भी मिले थे। राहुल देशपांडे का जन्म 1979 को पुणे में हुआ था। वह महान सिंगर पंडित वसंतराव देशपांडे के पोते हैं। वहीं राहुल शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, गजल और भजन के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स’ और ‘संगीत सम्राट पर्व 2’ जैसे टीवी शो में जज की भूमिका भी निभाई है।

bollywod news

Bollywood

Published on:

03 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इस सिंगर ने शादी के 17 साल बाद पत्नी से लिया तलाक, पोस्ट में लिखा- हम दोनो के लिए…

