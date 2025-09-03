कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की हालत फिर बिगड़ी, बोलीं- इम्युनिटी घट गई…

Dipika Kakar Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लेकर बड़ी खबर आई है। एक्ट्रेस को कुछ महीनों पहले अपने लिवर कैंसर के बारे में पता चला था। उनके पेट में टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर था जिसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दिन पर दिन एक्ट्रेस को कोई न कोई बीमारी होती जा रही हैं अब कैंसर के बीच दीपिका को वायरल इंफेक्शन हो गया है। खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि वह काफी कमजोर हो गई हैं। उनकी इम्युनिटी भी घट गई है।
दीपिका कक्कड़ ने इसी साल जून में लिवर कैंसर की सर्जरी करवाई थी। इसके बाद जुलाई से उनकी टारगेटेड थेरेपी शुरू भी हो चुकी है। जहां उनके फैंस उनकी हर अपडेट जानने के लिए बेताब रहते हैं ऐसे में दीपिका ने अपने फैंस को जरूर जानकारी दी है। उनका नया व्लॉग सामने आया है। कुछ दिनों पहले दीपिका ने बताया था कि वह थेरेपी ले रही हैं और उसी के कारण वह साइड इफेक्ट्स से जूझ रही हैं और अब उन्हें वायरल इंफेक्शन भी हो गया है। जिसके कारण उनकी हालत ठीक नहीं है।
दीपिका कक्कड़ ने अपने व्लॉग में अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए कहा, 'मेरी हालत काफी खराब है। मुझे भी बेटे रुहान जैसा वायरल इंफेक्शन हो गया है और मेरे मामले में यह ज्यादा गंभीर हो गया है। वो इसलिए क्योंकि मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिससे मेरी इम्युनिटी काफी कम हो गई है।'
दीपिका ने आगे बताया, "मेरे जो डॉक्टर है सोमनाथ, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि अगर मुझे कोई वायरल इंफेक्शन या बुखार हो जाए, तो उनसे संपर्क करना जरूरी है। मुझे एंटीबायोटिक और एंटी-एलर्जी दवाओं का हैवी डोज दिया जा रहा है, जिसका मुझ पर असर हो रहा है। उम्मीद है मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। कल मेरी हालत ज्यादा खराब हुई थी।”
दीपिका ने पहले ये भी बताया था कि उन्हें टारगेटेड थेरेपी की गोलियां लेते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है। इसके कारण उन्हें अल्सर, हथेली पर चकते, नाक और गले में दिक्कतें होने लगीं। उनके बाल भी झड़ने शुरू हो गए हैं। बता दें, दीपिका कक्कड़ को स्टेज 2 का लिवर कैंसर हैं जिसका इलाज चल रहा है और उसी के ये साइड इफेक्ट्स से एक्ट्रेस को दिक्कत हो रही है।