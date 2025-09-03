कैंसर के बीच दीपिका कक्कड़ की हालत फिर बिगड़ी, बोलीं- इम्युनिटी घट गई…

Dipika Kakar Cancer: टीवी की फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को लेकर बड़ी खबर आई है। एक्ट्रेस को कुछ महीनों पहले अपने लिवर कैंसर के बारे में पता चला था। उनके पेट में टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर था जिसकी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दिन पर दिन एक्ट्रेस को कोई न कोई बीमारी होती जा रही हैं अब कैंसर के बीच दीपिका को वायरल इंफेक्शन हो गया है। खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि वह काफी कमजोर हो गई हैं। उनकी इम्युनिटी भी घट गई है।