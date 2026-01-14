14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया… जया बच्चन के बाद अब इस एक्टर ने निकाली पैपराजी पर भड़ास

Actor Lashes out on Paparazzi Culture: वरिष्ठ अभिनेता राजेंद्र चावला ने हाल ही में पैपराजी कल्चर पर अपनी राय शेयर की है। जया बच्चन के विरोध के बाद अब राजेंद्र भी खुलकर पैपराजी के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 14, 2026

Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture

राजेंद्र चावला ने पैपराजी पर निकाली भड़ास

Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture: बॉलीवुड में उस समय मातम छा गया था जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था, लेकिन उससे पहले 10 नवंबर को जब वह हॉस्पिटल में थे तब भी मीडिया में एक्टर के निधन की झूठी खबरें फैली थीं। जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। वहीं, अक्सर देखा जाता आया है कि पैपराजी स्टार्स की फोटो और वीडियो लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसी को लेकर जया बच्चन ने पहले पैपराजी को खरी खोटी सुनाई थी। अब इस लिस्ट में एक और बॉलीवुड और टीवी जगत के फेमस एक्टर राजेंद्र चावला का नाम जुड़ गया है। राजेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि आज खबरें नहीं, बल्कि मोमेंट्स को बेचा जा रहा है।

पैपराजी पर भड़के राजेंद्र चावला (Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture)

'बॉलीवुड बबल' के साथ इंटरव्यू में राजेंद्र चावला ने कहा, 'आज के दौर में छोटी-छोटी घटनाओं को इस तरह पेश किया जाता है जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक बड़ा वर्ग फैक्ट्स को छोड़कर सनसनी को प्राथमिकता देता है, क्योंकि वही ज्यादा बिकती है। मामूली सी बात को जरूरत से ज्यादा तूल देना अब एक तरह का कारोबार बन चुका है। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए हर खबर में मसाला डाला जाता है और उसी से TRP और व्यूज की फसल काटी जाती है।'

'धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया गया' (Rajendra Chawla On Dharmendra Death)

इसके अलावा उन्होंने बीते समय की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार बेहद संवेदनशील पलों को भी तमाशा बना दिया जाता है। धर्मेंद्र के निधन जैसे दुखद अवसर पर भी कैमरों की होड़ और ब्रेकिंग न्यूज करने की होड़ दिखाई दी है। उन्होंने इसे एक अजीब कॉम्पीटिशन बताया, जहां हर कोई सबसे पहले खबर पर कब्जा जमाना चाहता है, चाहे उसकी कीमत इंसान की भावनाओं को ही क्यों न चुकानी पड़े।

कलाकारों को राजेंद्र की सलाह (Rajendra Chawla News)

हालांकि, उन्होंने कलाकारों को यह सलाह भी दी कि वो ऐसी बातों को दिल पर न लें। उनके मुताबिक, यह सब एक पेशे का हिस्सा बन चुका है। जैसे अभिनेता अपना काम करते हैं, वैसे ही मीडिया अपना काम करता है, लेकिन इसके बावजूद, उन्होंने यह साफ किया कि कहीं न कहीं एक सीमा होनी चाहिए, जिसे लांघना सही नहीं है।

ये भी पढ़ें

अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप पर पहली बार मलाइका ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वो आज भी मेरी जिंदगी का…
बॉलीवुड
Malaika Arora first time broke silence on Arjun Kapoor Breakup said he is part of my life

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

14 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया… जया बच्चन के बाद अब इस एक्टर ने निकाली पैपराजी पर भड़ास

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे

Toxic Cast Fees: विवादों के बाद टॉक्सिक में Yash की फीस चर्चा में, कियारा-हुमा भी नहीं रहीं पीछे
बॉलीवुड

ऋतिक तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड सबा…EX वाइफ सुजैन खान ने किया कपल के प्यार पर कमेंट, आया ये जवाब

Sussanne Khan emotional post On Hrithik Roshan and His girlfriend saba azad love relationship
बॉलीवुड

Prashant Tamang Death Reason : सिंगर प्रशांत तमांग की मौत का कारण पत्नी ने बताया, डॉक्टर ने बोले- ये बीमारी नहीं…

Prashant Tamang, Prashant Tamang Death Reason, Prashant Tamang Death News, cardiologist explain sudden death,
स्वास्थ्य

ये तो मेरे लिए भी न्यूज है…श्रद्धा कपूर की शादी हुई कन्फर्म? भाई सिद्धांत ने दिया ऐसा रिएक्शन

Shraddha kapoor And Rahul
बॉलीवुड

इस फेमस एक्ट्रेस को एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस, पति ने बच्चों से किया अलग, छलका दर्द

Celina Jaitly says husband Peter Haag served divorce paper on 15th wedding anniversary as a gift
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.