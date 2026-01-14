‘धर्मेंद्र की मौत को लाइव दिखाया… जया बच्चन के बाद अब इस एक्टर ने निकाली पैपराजी पर भड़ास

Rajendra Chawla Lashes out on Paparazzi Culture: बॉलीवुड में उस समय मातम छा गया था जब धर्मेंद्र का निधन हुआ था, लेकिन उससे पहले 10 नवंबर को जब वह हॉस्पिटल में थे तब भी मीडिया में एक्टर के निधन की झूठी खबरें फैली थीं। जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। वहीं, अक्सर देखा जाता आया है कि पैपराजी स्टार्स की फोटो और वीडियो लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसी को लेकर जया बच्चन ने पहले पैपराजी को खरी खोटी सुनाई थी। अब इस लिस्ट में एक और बॉलीवुड और टीवी जगत के फेमस एक्टर राजेंद्र चावला का नाम जुड़ गया है। राजेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि आज खबरें नहीं, बल्कि मोमेंट्स को बेचा जा रहा है।