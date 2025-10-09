Rajvir Jawanda के निधन के बाद वायरल हुआ एक्सीडेंट से पहले का Video, हादसे से पहले ली थी नई BMW बाइक

Rajvir Jawanda: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा है। बीते कल 8 अक्टूबर 2025, बुधवार को मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हो गया। 27 सितंबर को जब राजवीर शिमला की ओर बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। कई दिनों तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 11 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद गायक ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके अचानक चले जाने से परिवार, दोस्तों और फैंस में गहरा सदमा है।