बॉलीवुड

Rajvir Jawanda के निधन के बाद वायरल हुआ एक्सीडेंट से पहले का Video, हादसे से पहले ली थी नई BMW बाइक

Rajvir Jawanda: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का आखिरी वीडियो-पोस्ट इंटरनेट पर छाया हुआ है। एक्सीडेंट से पहले का वीडियो देख फैंस भावुक हो रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 09, 2025

Rajvir Jawanda New BMW Bike

राजवीर जवांदा और उनकी नई BMW बाइक की फोटो। (फोटो सोर्स: X)

Rajvir Jawanda: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा है। बीते कल 8 अक्टूबर 2025, बुधवार को मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन हो गया। 27 सितंबर को जब राजवीर शिमला की ओर बाइक से जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उनके सिर और रीढ़ की हड्डी पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। कई दिनों तक डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 11 दिनों तक मौत से जंग लड़ने के बाद गायक ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके अचानक चले जाने से परिवार, दोस्तों और फैंस में गहरा सदमा है।

एक्सीडेंट के बाद सिंगर का BMW बाइक वायरल

दर्दनाक हादसे में सिंगर के निधन के बाद एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वह चमचमाती नई ‘BMW R 1300 GS एडवेंचर - ऑप्शन 719’ खरीदते दिखाई दे रहे हैं। जिसकी कथित तौर पर कीमत 31 लाख रुपए है।

फैंस हुए आग-बबूला

सिंगर के वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा, “राजवीर जवांदा ने 31 लाख की नई BMW बाइक खरीदी। वह इस पल को शेयर करते हुए बहुत खुश थे। लेकिन भारत की सड़कों पर सुरक्षा जीरो है, चाहे आपके पास कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों न हो। आप सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, भले ही आपके पास कार हो। RIP भाई!"
ऐसे ढेरों कॉमेंट्स हैं, जो भारत की सरकार और सड़क पर ठिकरा फोड़ रहे हैं।

निधन के बाद सिंगर का लास्ट पोस्ट वायरल

कौन जानता था कि मुस्कुराहटों से भरा एक वीडियो, राजवीर जवंदा की आखिरी याद बन जाएगा। 26 सितंबर की शाम, हादसे से ठीक एक दिन पहले, राजवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया था। वीडियो में वह झील के किनारे, एक शानदार कार और कारवां के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। चारों तरफ हरी-भरी वादियां, ठंडी हवा और उनके चेहरे पर वो बेफिक्र मुस्कान, मानो जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल हों।

बैकग्राउंड में उनका ही हालिया गाना ‘तू दिस पैंदा’ चल रहा था। कौन जानता था? वही गाना जो अब उनकी आवाज का आखिरी निशान बन गया है। किसे अंदाजा था कि इस खुशमिजाज वीडियो के कुछ ही घंटों बाद 27 सितंबर को उनकी जिंदगी एक दर्दनाक हादसे में खत्म हो जाएगी। अब वही वीडियो इंटरनेट पर वायरल है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Rajvir Jawanda के निधन के बाद वायरल हुआ एक्सीडेंट से पहले का Video, हादसे से पहले ली थी नई BMW बाइक

