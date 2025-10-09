पहले गला रेंता, फिर कुचला पत्थर से मुंह, अमिताभ बच्चन के इस को-स्टार का हुआ बेरहमी से कत्ल

अमिताभ बच्चन की फिल्म झुण्ड के को-एक्टर प्रियांशु उर्फ बाबू छेत्री का हुआ मर्डर। (फोटो सोर्स: X)
Priyanshu aka Babu Chhetri Murder: फिल्मी दुनिया से एक बुरी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘झुंड’ में नजर आ चुके एक्टर, प्रियांशु छत्री की हत्या हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके दोस्त ने देर रात गला रेतकर उनका मर्डर कर दिया। मंगलवार को उसने इस घटना को आधी रात के बाद नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके के एक सुनसान घर में अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 20 वर्षीय ध्रुव लाल बहादुर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ध्रुव के ऊपर प्रियांशु की हत्या का आरोप है।
प्रियांशु और ध्रुव पहले से दोस्त थे और आये दिन साथ बैठ कर शराब पीते थे। बीते मंगलवार की रात को भी दोनों मोटरसाइकिल से जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके के एक सुनसान घर पहुंचे, जहां उन्होंने शराब पीना शुरू किया। इसी दौरान दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में ध्रुव ने प्रियांशु को धमकी दी और फिर सो गया, लेकिन फिर अचानक उसने प्रियांशु को तारों से बांध दिया और तेज हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसने प्रियांशु का गला रेत दिया और चेहरे को पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया।
खबरों के मुताबिक, पुलिस की तफ्तीश से पता चला है कि प्रियांशु के खिलाफ भी चोरी और छोटे-मोटे आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं, आरोपी ध्रुव भी पहले जेल की हवा खा चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी ध्रुव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।
साल 2022 में रिलीज हुई और नागराज मंजुले के निर्देशन में बनी फिल्म ‘झुंड’ से प्रियांशु छत्री को पहचान मिली थी। इस अमिताभ बच्चन ने कोच विजय बरसे का किरदार निभाया था, जबकि प्रियांशु ‘बबू छेत्री’ की भमिका नजर आये थे।
