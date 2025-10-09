पहले गला रेंता, फिर कुचला पत्थर से मुंह, अमिताभ बच्चन के इस को-स्टार का हुआ बेरहमी से कत्ल

Priyanshu aka Babu Chhetri Murder: फिल्मी दुनिया से एक बुरी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ‘झुंड’ में नजर आ चुके एक्टर, प्रियांशु छत्री की हत्या हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके दोस्त ने देर रात गला रेतकर उनका मर्डर कर दिया। मंगलवार को उसने इस घटना को आधी रात के बाद नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके के एक सुनसान घर में अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 20 वर्षीय ध्रुव लाल बहादुर साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ध्रुव के ऊपर प्रियांशु की हत्या का आरोप है।