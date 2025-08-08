Broken Sibling Relationships in Bollywood: भाई-बहन की वो जोड़ियां जिनके रिश्तों में आ चुकी है दरार

Broken Sibling Relationships in Bollywood: बॉलीवुड, जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ब्लॉकबस्टर, हिट, सुपर हिट और फ्लॉप फिल्मों की बात करते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड सेलेब्स की रील लाइफ और रियल लाइफ, लाइफस्टाइल, परिवार की भी बात होती है। वहीं जब बात होती है बॉलीवुड की जोड़ियों की फिर चाहे बॉलीवुड के फेमस कपल हों, फिल्मीं भाई-बहन की जोड़ी हो या फिर रियल लाइफ सिब्लिंग्स की, तब कई जोड़ियों के नाम जेहन में आते हैं, जैसे सलमान खान- अर्पिता खान, सारा अली खान और इब्राहिम खान, रणबीर-करीना-करिश्मा के नाम आते हैं, जो सिल्वर स्क्रीन से इतर एक अटूट, प्यारा और मजबूत रिश्ता दिखाते हैं। मगर आज हम इन जोड़ियों पर कोई बात नहीं करेंगे।
इस रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2025) पर नजर डालते हैं बॉलीवुड की उन फेमस भाई-बहनों की जोड़ियों पर जिनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा. उनके रिश्ते में दरार आ गई है।
आइये जानते हैं कौन सी हैं वो जोड़ियां।
संगीत की दुनिया की दो दिग्गज बहनों की जोड़ी है लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की। मगर एक दौर ऐसा भी था जब लता जी और आशा ताई के संबंध अच्छे नहीं थे। जब 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने अपने से 31 साल बड़े गणपत राव भोसले से शादी कर ली, इस काऱण से लता मंगेशकर उनसे नाराज़ थी और फिर गणपत राव भोसले ने भी आशा जी को परिवार के किसी सदस्य से मिलने से मना कर दिया था। यही वजह थी कि लता जी को आशा ताई का दुश्मन कहा जाने लगा था। हालांकि, दोनों बहनों ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया।
नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़, इन तीन भाई-बहनों की जोड़ी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर जोड़ी है। मगर इसी साल अप्रैल में सोनू काकड़ ने एक शॉकिंग पोस्ट शेयर करके फैंस को चौंका दिया था। उन्होंने अपनी पोस्ट से ये बात साफ कर दी थी कि वो अब नेहा और टोनी कक्कड़ की बहन नहीं हैं। इस पोस्ट से सोनू कक्कड़ ने ये बता दिया था कि उनके आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं।
अरमान मलिक और उनके भाई अमाल मलिक दोनों ही जाने-माने सिंगर्स हैं। मगर इसी साल मार्च महीने में खबर आई थी कि अरमान मलिक के भाई अमाल ने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अमाल मलिक ने एक पोस्ट की थी जो बेहद शॉकिंग थी।
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,
'मैं अब और चुप बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। सालों तक मैंने अपने खुद के सपनों को छोड़कर परिवार के लिए मेहनत की, लेकिन इसके बाद भी मुझे कम आंका जाता है। पिछले 10 सालों के दौरान मैंने 126 के करीब गाने बनाए, लेकिन फिर भी मुझे अक्सर नीचा दिखाया गया।'
इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा था कि अरमान के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा, 'हम दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में नाम कमाया, लेकिन माता-पिता के कारण हमारे रिश्तों में दूरियां आ गईं।' हालांकि, बाद में अमाल ने ये सारी पोस्ट्स डिलीट कर दीं थीं। अमाल उस दौरान क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे थे।
सुपरस्टार श्रीदेवी की बहन का नाम था श्रीलता। दोनों बहनों में पहले बहुत प्यार था। जब श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था तब श्रीलता शूटिंग के लिए इनके साथ जाती थीं। श्रीलता भी अभिनय करना चाहती थीं लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया और उन्होंने बतौर मैनेजर श्रीदेवी का काम संभाल लिया। मगर जब उनकी मां की तबियत ख़राब हुई तब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में हॉस्पिटल की तरफ से 7.2 करोड़ रुपये मिले। मगर श्रीदेवी ने सारे पैसे खुद ही रख लिए श्रीलता को कुछ नहीं दिया। यही वजह थी कि दोनों के बीच कभी न भरने वाली खाई बन गई। दोनों के बीच लम्बी कानूनी लड़ाई भी चली।
करिश्मा कपूर के एक्स-हसबैंड संजय कपूर और उनकी बहन मंदिरा कपूर का रिश्ता अच्छा नहीं था। संजय कपूर की डेथ के बाद अब मंदिरा कपूर को इस बात का दुःख है कि काश समय रहते उन्होंने अपने बीच के संबंधों को सुधार लिया होता। पिछले 4 सालों से भाई-बहन के रिश्ते अच्छे नहीं थे और दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे थे।