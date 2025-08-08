Broken Sibling Relationships in Bollywood: भाई-बहन की वो जोड़ियां जिनके रिश्तों में आ चुकी है दरार

सुपरस्टार श्रीदेवी की बहन का नाम था श्रीलता। दोनों बहनों में पहले बहुत प्यार था। जब श्रीदेवी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था तब श्रीलता शूटिंग के लिए इनके साथ जाती थीं। श्रीलता भी अभिनय करना चाहती थीं लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया और उन्होंने बतौर मैनेजर श्रीदेवी का काम संभाल लिया। मगर जब उनकी मां की तबियत ख़राब हुई तब हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। बाद में हॉस्पिटल की तरफ से 7.2 करोड़ रुपये मिले। मगर श्रीदेवी ने सारे पैसे खुद ही रख लिए श्रीलता को कुछ नहीं दिया। यही वजह थी कि दोनों के बीच कभी न भरने वाली खाई बन गई। दोनों के बीच लम्बी कानूनी लड़ाई भी चली।