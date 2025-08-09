रक्षाबंधन स्पेशल: भाई-बहन के अटूट रिश्ते पर आधारित ये रही सबसे जबरदस्त फिल्में; जिनके गाने आज भी है हिट

Rakshabandhan Special 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार और भरोसे का त्योहार है। इस दिन बहन, भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ करती है, और भाई हमेशा उसकी रक्षा करने का वादा करता है।
बॉलीवुड में भी इस रिश्ते को कई फिल्मों में दिखाया गया है। कुछ फिल्मों में तो रक्षाबंधन के मौके को बड़े खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, और हमें ऐसे गाने दिए हैं जो आज भी यादगार हैं।
'छोटी बहन'- 1959 में आई इस फिल्म को एल. वी. प्रसाद ने डायरेक्ट किया था। इसमें बलराज साहनी और नंदा भाई-बहन के रोल में हैं। इनकी फिल्म का गाना 'भैया मेरे राखी के बंधन' को निभाना आज भी मशहूर है।
'हरे रामा हरे कृष्णा'- देव आनंद और जीनत अमान ने इसमें भाई-बहन का किरदार निभाया था। इसका गाना 'फूलों का तारों का' आज भी राखी पर बजाया जाता है। ये रक्षाबंधन का प्रतीक बन गया है।
'रेशम की डोरी'- फिल्म 1974 में आई थी। इसका गीत 'बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है' आज भी लोकप्रिय है। इसमें धर्मेंद्र और कुमुद भाई-बहन बने हैं। इस फिल्म को आत्मा राम ने डायरेक्ट किया था।
'तिरंगा'- राजकुमार और नाना पाटेकर की इस फिल्म में एक गाना है, इसके बोल हैं "इसे समझो ना रेशम का तार भैया" ये गाना भी काफी हिट रहा। इसमें एक बहन (वर्षा उसगांवकर) अपने तीनों भाईयों को राखी बांधते हुए भावुक होती दिख रही है।
'सनम बेवफा'- सलमान खान की इस मूवी में राखी को धर्म से ऊपर दिखाया गया है। मूवी में एक मुस्लिम लड़की पांच राजपूत भाइयों को राखी बांधती है। यह दर्शाता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार का हमारे देश में धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह देशभर में मनाया जाता है।
सपूत: इस फिल्म में एक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों का इंतजार करती है। उसके दोनों भाई फिल्म में फरार रहते हैं। उन पर बहुत दबाव होता है। लेकिन अपनी बहन से राखी बंधवाने आ जाते हैं। फिल्म में, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, राज और प्रेम की भूमिका निभाते हैं, और फिल्म में कई एक्शन सीन और फाइटिंग सीक्वेंस हैं।
'धर्मात्मा'- 1975 में आई इस मूवी में फिरोज खान और फरीदा जलाल का राखी का एक इमोशनल कर देने वाला सीन है।
'हम साथ साथ हैं'- 1999 में आई सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में राखी का सीन बहुत भावुक करने वाला है। इसमें सलमान खान, मोहनीश बहल, और सैफ अली खान भाई और एक्ट्रेस नीलम बहन के रोल में हैं।