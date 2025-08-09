रक्षाबंधन स्पेशल: भाई-बहन के अटूट रिश्ते पर आधारित ये रही सबसे जबरदस्त फिल्में; जिनके गाने आज भी है हिट

सपूत: इस फिल्म में एक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों का इंतजार करती है। उसके दोनों भाई फिल्म में फरार रहते हैं। उन पर बहुत दबाव होता है। लेकिन अपनी बहन से राखी बंधवाने आ जाते हैं। फिल्म में, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, राज और प्रेम की भूमिका निभाते हैं, और फिल्म में कई एक्शन सीन और फाइटिंग सीक्वेंस हैं।