दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के गुलशन कुमार को मरवाने पर बड़ा खुलासा, राम गोपाल वर्मा ने बताई वजह

Ram Gopal Varma On Underworld Dawood Ibrahim: बॉलीवुड का 90 का दशक सिर्फ फिल्मों की सफलता और स्टारडम के लिए ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के बढ़ते दबदबे के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने उस दौर की कई डरावनी सच्चाइयों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उस समय गैंगस्टर सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बड़े सितारों और निर्माताओं को निशाना बनाते थे।