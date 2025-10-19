इस सुपरस्टार ने एक मामूली-सी कामवाली के नाम कर दिया सबकुछ, पत्नी की मौत ने मचा दीं थी हलचल

सुसाइड नोट से जो बात सामने आई उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। रंगनाथ ने अपनी सारी संपत्ति और वसीयत अपनी लंबे समय से काम कर रही नौकरानी मीनाक्षी के नाम कर दी थी। उनकी बेटी नीरजा ने बाद में इसकी पुष्टि करते हुए बताया, 'मीनाक्षी हमारे घर में काम करती थी, उन्होंने मेरे माता-पिता की उनके आखिरी सालों में देखभाल की थी।' इसके आगे उन्होंने बताया था कि 'मेरे पिता उस पर बहुत भरोसा करते थे और उसके नाम पर संपत्ति खरीदी।'