बॉलीवुड

रानी मुखर्जी नहीं हैं खुश, बेटी आदिरा को होती है खुद से जलन, एक्ट्रेस ने बताई ये बड़ी वजह

Rani Mukerji On Daughter Adira: रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी आदिरा को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी उदासी की वजह बताई और बताया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और वह काफी बदल गई है।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 29, 2026

Rani Mukerji not happy in her life said my daughter Adira joules her picture

रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को लेकर की बात

Rani Mukerji On Daughter Adira: रानी मुखर्जी अपनी निजी जिंदगी को दुनिया से छुपाकर रखती हैं। ऐसे में उनकी बेटी 10 साल की हो गई है, लेकिन उसका चेहरा आजतक किसी ने देखा नहीं है। रानी मुखर्जी ने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा से शादी की थी और कपल की एक बेटी आदिरा है। ऐसे में रानी मुखर्जी ने मदरहुड और अपनी बेटी के साथ बदलते रिश्तों पर दिल खोलकर बात की। उन्होंने बताया कि वह खुश नहीं है। वह अक्सर अपनी बेटी की तस्वीरें देखती हैं और रो जाती हैं।

रानी मुखर्जी ने बेटी आदिरा को लेकर किया खुलासा (Rani Mukerji On Daughter Adira)

रानी मुखर्जी ने हाल ही में एचटी सिटी के स्टार्स इन द सिटी में अपने परिवार पर बात की। इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा कि आदिरा अब 'डबल डिजिट' (10 साल) में पहुंच गई है, लेकिन एक मां के तौर पर वह इस बात से पूरी तरह खुश नहीं हैं। उन्होंने बताया, "मैं आज भी आदिरा की पुरानी बेबी फोटोज देखती रहती हूं और अब तो आदिरा अपनी ही बचपन की तस्वीरों से जलने लगी है। वह मुझसे कहती है- मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अब ऐसी बड़ी हो गई हूं।" रानी कहती हैं कि उन्हें वह दिन बहुत याद आते हैं जब वह अपनी बेटी को गोद में लेकर हर जगह घूमती थीं।

बेटी आदिरा की बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करती है रानी (Rani Mukerji Comment On Personal Life)

रानी ने बताया कि आदिरा अब उनकी सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। उन्होंने कहा, "वह वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं लगातार उसके दिमाग में यह बात डालती रहती हूं कि मम्मा ही तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है।" रानी का मानना है कि बच्चे, खासकर लड़कियां, बहुत तेजी से बड़ी हो जाती हैं और उनके साथ एक दोस्त की तरह जुड़ना बहुत जरूरी है।

फिल्म से ज्यादा 'स्पोर्ट्स डे' की फिक्र

रानी की फिल्म 'मर्दानी 3' कल यानी 30 जनवरी को रिलीज हो रही है, लेकिन आदिरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रानी ने बताया कि वह फिल्म को लेकर नर्वस हैं या नहीं, आदिरा को इसकी जानकारी तक नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि क्या उसकी मम्मा रात की फ्लाइट लेकर अगले दिन उसके 'स्पोर्ट्स डे' पर पहुंच पाएंगी?

रानी ने कहा, "मैं स्पोर्ट्स डे पर पहुंचने के लिए बहुत बेताब हूं। मैं वहां बच्चों के साथ दौड़ने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे ज्यादा उत्साही मां हूं।" बता दें कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने साल 2014 में इटली में गुपचुप शादी की थी और 2015 में आदिरा का जन्म हुआ था।

यश चोपड़ा का हुआ पुनर्जन्म… रानी मुखर्जी बोलीं- घर में ही है वो सदस्य, दिया उदाहरण
बॉलीवुड
Rani Mukerji big revealed on daughter Adira is Yash Chopra reincarnation

29 Jan 2026 10:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रानी मुखर्जी नहीं हैं खुश, बेटी आदिरा को होती है खुद से जलन, एक्ट्रेस ने बताई ये बड़ी वजह
