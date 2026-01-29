रानी मुखर्जी नहीं हैं खुश, बेटी आदिरा को होती है खुद से जलन, एक्ट्रेस ने बताई ये बड़ी वजह

रानी मुखर्जी ने हाल ही में एचटी सिटी के स्टार्स इन द सिटी में अपने परिवार पर बात की। इस दौरान उन्होंने हंसते हुए कहा कि आदिरा अब 'डबल डिजिट' (10 साल) में पहुंच गई है, लेकिन एक मां के तौर पर वह इस बात से पूरी तरह खुश नहीं हैं। उन्होंने बताया, "मैं आज भी आदिरा की पुरानी बेबी फोटोज देखती रहती हूं और अब तो आदिरा अपनी ही बचपन की तस्वीरों से जलने लगी है। वह मुझसे कहती है- मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो अब ऐसी बड़ी हो गई हूं।" रानी कहती हैं कि उन्हें वह दिन बहुत याद आते हैं जब वह अपनी बेटी को गोद में लेकर हर जगह घूमती थीं।