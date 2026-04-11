‘धुरंधर 2’ की कामयाबी के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत से मिले रणवीर सिंह, करीब 90 मिनट तक हुई बात

Ranveer Singh Meets RSS Chief Mohan Bhagwat: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की जबरदस्त सफलता को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बीच अभिनेता का नागपुर दौरा अचानक चर्चा का विषय बन गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचकर संगठन के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और सरसंघचालक मोहन भागवत से शिष्टाचार मुलाकात की।