3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बैन के बाद रणवीर सिंह ने उठाया बड़ा कदम, FWICE को भेजा लीगल नोटिस!

Ranveer Singh Don 3 Controversy: फिल्म 'डॉन 3' को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर फरहान अख्तर के बीच का विवाद अब अदालत पहुंच गया है। फरहान की 45 करोड़ के नुकसान की शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर पर बैन लगाया था, अब एक्टर ने बड़ा कदम उठाय है और कानूनी रास्ता अपनाया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 03, 2026

Ranveer Singh take big step after Don 3 controversy actor sends legal notice to fwice after ban

रणवीर सिंह ने भेजा FWICE को लीगल नोटिस

Ranveer Singh Don 3 controversy legal notice: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' यानी असहयोग निर्देश जारी किया था और अपने सभी सदस्यों को उनके साथ काम न करने की हिदायत दी थी। यानी एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री की इस सबसे बड़ी संस्था ने रणवीर सिंह पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। अब इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए रणवीर सिंह ने भी बड़ा कदम उठाते हुए कानूनी रास्ता अपनाया है और FWICE को एक कड़ा लीगल नोटिस थमा दिया है।

बैन के बाद रणवीर सिंह ने FWICE को भेजा नोटिस (Ranveer Singh Don 3 controversy legal notice)

एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर सिंह ने मंगलवार को फिल्म वर्कर्स की इस संस्था को यह कानूनी नोटिस भेजा है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया है कि रणवीर ने इस नोटिस में क्या मांगें रखी हैं, लेकिन इस कदम के बाद अब FWICE को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा और जवाब देना होगा।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते FWICE ने अपने मेंबर्स से कहा कि कोई भी उनके साथ काम नहीं करेगा। संस्था के अध्यक्ष अशोक पंडित ने बताया था कि उन्होंने रणवीर सिंह को अपनी बात रखने के लिए कई नोटिस भेजे थे, लेकिन एक्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद संस्था को यह कड़ा एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने बाकी प्रोड्यूसर्स से भी इस मामले में स्टैंड लेने की अपील की थी।

क्या है 'डॉन 3' का पूरा विवाद? (FWICE ban on Ranveer Singh Farhan Akhtar)

इस पूरे फसाद की जड़ 'डॉन 3' फिल्म है। कुछ समय पहले डायरेक्टर फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एलान किया था कि शाहरुख खान के बाद अब रणवीर सिंह नए 'डॉन' बनने जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने अचानक इस फिल्म को छोड़ दिया है।

रणवीर के इस फैसले से नाराज होकर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने FWICE में शिकायत दर्ज कराई। 25 मई को जारी एक नोटिस में मेकर्स ने बताया कि वह फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च कर चुके थे। एक्टर के इस तरह अचानक प्रोजेक्ट से बाहर होने के कारण उन्हें भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। इसी शिकायत के बाद यूनियन ने रणवीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

इन अपकमिंग फिल्मों में नजर आएंगे रणवीर

'डॉन 3' से अलग होने और इस बड़े विवाद के बीच रणवीर सिंह अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। खबरों की मानें तो वह जल्द ही 'उरी' फेम डायरेक्टर आदित्य धर के साथ एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं, हालांकि इस फिल्म के नाम का अभी एलान नहीं हुआ है। इसके अलावा, रणवीर सिंह डायरेक्टर जय मेहता की भी एक आगामी फिल्म का हिस्सा हैं, जो एक दिलचस्प जॉम्बी (Zombie) कॉन्सेप्ट पर आधारित होने वाली है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के इस दखल के बाद रणवीर और फरहान अख्तर के बीच का यह विवाद सुलझता है या और गहराता है।

सूर्या के हत्यारे असद के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री देवोलिना भट्टाचार्जी का फूटा गुस्सा, बोलीं- मां-बाप को भी मिले सजा

ये भी पढ़ें
Surya Chauhan murder case Devoleena Bhattacharjee demand said after Asad encounter His parents too should be hanged

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 06:48 am

Published on:

03 Jun 2026 06:43 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बैन के बाद रणवीर सिंह ने उठाया बड़ा कदम, FWICE को भेजा लीगल नोटिस!

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणवीर सिंह के बैन और FWICE पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान, बोलीं- बैठकर सोचें कि उनकी क्या हैसियत है?

Kangana Ranaut big statement on Ranveer Singh FWICE Ban said They Should watch her Statues
बॉलीवुड

‘सुर्खियों को तो आतंक याद रहा, लेकिन इतिहास उन, भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर देख फैंस बोले- ‘रोंगटे खड़े हो गए!’

Bharat Bhhagya Viddhaata Trailer X Review
बॉलीवुड

‘हर जगह ये भिखारीपन मत करो’, इंडियन टूरिस्ट की शर्मनाक हरकत पर ऋचा चड्ढा का फूटा गुस्सा

Richa Chadha Slams Indian Family
मनोरंजन

रिया चक्रवर्ती का दर्द छलका, बोलीं- ‘आर्यन खान के साथ जो हुआ, वही मेरे भाई के साथ भी हुआ था’

Rhea Chakraborty Aryan Khan Case
बॉलीवुड

‘दुनिया में किसी को भी खरीद सकती हैं सुष्मिता सेन’, एक्स गर्लफ्रेंड पर ललित मोदी ने दिया बड़ा बयान

Lalit Modi Sushmita Sen
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.