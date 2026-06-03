बैन के बाद रणवीर सिंह ने उठाया बड़ा कदम, FWICE को भेजा लीगल नोटिस!

Ranveer Singh Don 3 controversy legal notice: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और फिल्म 'डॉन 3' (Don 3) को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रणवीर सिंह के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' यानी असहयोग निर्देश जारी किया था और अपने सभी सदस्यों को उनके साथ काम न करने की हिदायत दी थी। यानी एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री की इस सबसे बड़ी संस्था ने रणवीर सिंह पर बैन लगाने की मांग कर दी थी। अब इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए रणवीर सिंह ने भी बड़ा कदम उठाते हुए कानूनी रास्ता अपनाया है और FWICE को एक कड़ा लीगल नोटिस थमा दिया है।