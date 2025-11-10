Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की बॉडी शेमिंग पर इस एक्ट्रेस ने निकाली भड़ास, बोलीं- वो सालों से…

Aishwarya Rai Body Shaming: ऐश्वर्या राय का नाम जब भी सामने आता है तो खूबसूरती और उनकी आंखें ही नजर आती हैं, लेकिन कुछ समय पहले ऐश्वर्या राय भी बॉडी शेमिंग हुई। लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया। अब ऐसे में फेमस एक्ट्रेस ने लोगों को खूब लताड़ लगाई है और ऐश्वर्या का सपोर्ट किया है।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 10, 2025

Renuka Shahane angry on Aishwarya Rai Body Shaming

रेणुका शहाणे ने किया ऐश्वर्या राय का बचाव

Renuka Shahane On Aishwarya Rai Body Shaming: बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा रेणुका शहाणे इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा, अपनी निजी जिंदगी और बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में रेणुका ने ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है, जिसे सुनकर एक्ट्रेस के फैंस काफी खुश हो रहे हैं। आइये जानते हैं कब और क्यों ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग हुई थी और अब रेणुका शहाणे ने किया कहा है…

रेणुका शहाणे ने ऐश्वर्या राय की बॉडी शेमिंग पर की बात (Renuka Shahane On Aishwarya Rai Body Shaming)

रेणुका शहाणे ने 'जूम' (Zoom) को एक इंटरव्यू दिया है। जिसमें उन्होंने अपने निजी और अपने काम से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की, लेकिन इस बातचीत का सबसे बड़ा फोकस पॉइट रहा एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर उनकी गहरी सोच, जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जैसे ही ये इंटरव्यू सामने आया एक्ट्रेस के फैंस खुश हो गए।

रेणुका ने की ऐश्वर्या के काम की तारीफ (Renuka Shahane Praised Aishwarya Rai)

रेणुका शहाणे ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर समाज के एक गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने ऐश्वर्या के मां बनने के बाद कान्स रेड कार्पेट (Cannes Red Carpet) लुक्स पर हुई बॉडी शेमिंग (Body Shaming) की आलोचना की। रेणुका ने सवाल किया कि क्या हम ऐश्वर्या की सालों की लगातार सफलताओं को नहीं मना सकते? उन्होंने कहा, "क्या हम उनकी सालों की लगातार अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? एक बड़ी कंपनी को आपको ड्रॉप करने में एक मिनट लग जाता है। और वो सालों से उस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं, हर साल हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हम सोचते हैं सिर्फ 'ओह इसमें ये पहना तो ठीक नहीं था। ओह नो' प्लीज मत करिए ये। अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है, तो मुंह बंद रखिए।"

रेणुका शहाणे ने आगे कहा, "फीमेल एक्टर्स पर बहुत प्रेशर होता है। सोशल मीडिया के आने से अब तो अलग ही दुनिया हो गई है। कहर हो गया है, सचमुच, इतना जजमेंट लेकर जीना, इतना प्रेशर लेकर जीना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर फीमेल एक्टर्स के लिए।"

शाहरुख खान के साथ काम करने का अनुभव किया शेयर (Renuka Shahane On Shahrukh Khan)

रेणुका शहाणे ने अपने को-स्टार और सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें शाहरुख खान पर बहुत गर्व है। रेणुका ने उस समय को याद किया जब उन्होंने उनके साथ काम किया था और बताया कि उस समय भी शाहरुख का काम करने का तरीका पूरी तरह ईमानदारी से भरा होता था।

200% काम को महत्व देते हैं शाहरुख खान

रेणुका शहाणे ने आगे कहा, "शाहरुख खान सेट पर 100 नहीं, बल्कि 200 प्रतिशत देते थे। रेणुका ने बताया कि उनका एक ही लक्ष्य था, जिस सीन में हैं, उससे सब कुछ निचोड़ लो। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में शाहरुख उनके बारे में थोड़े शक्की थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था, जबकि शाहरुख टीवी शो 'फौजी' से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। हालांकि, रेणुका का पहला सीन देखने के बाद शाहरुख ने खुद आकर उनकी तारीफ की थी।

Bigg Boss 19: रविवार को हुआ बड़ा धमाका! 2 कंटेस्टेंट हुए बेघर, अशनूर फूट-फूटकर रोईं, लोग हुए हैरान
TV न्यूज
Bigg boss 19 weekend ka vaar Abhishek Bajaj and Neelam Giri eliminated

बॉलीवुड

मनोरंजन

