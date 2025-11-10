ऐश्वर्या राय की बॉडी शेमिंग पर इस एक्ट्रेस ने निकाली भड़ास, बोलीं- वो सालों से…

रेणुका शहाणे ने किया ऐश्वर्या राय का बचाव
Renuka Shahane On Aishwarya Rai Body Shaming: बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा रेणुका शहाणे इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा, अपनी निजी जिंदगी और बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में रेणुका ने ऐश्वर्या का मजाक उड़ाने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है, जिसे सुनकर एक्ट्रेस के फैंस काफी खुश हो रहे हैं। आइये जानते हैं कब और क्यों ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग हुई थी और अब रेणुका शहाणे ने किया कहा है…
रेणुका शहाणे ने 'जूम' (Zoom) को एक इंटरव्यू दिया है। जिसमें उन्होंने अपने निजी और अपने काम से जुड़े कई पहलुओं पर खुलकर बात की, लेकिन इस बातचीत का सबसे बड़ा फोकस पॉइट रहा एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर उनकी गहरी सोच, जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जैसे ही ये इंटरव्यू सामने आया एक्ट्रेस के फैंस खुश हो गए।
रेणुका शहाणे ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर समाज के एक गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने ऐश्वर्या के मां बनने के बाद कान्स रेड कार्पेट (Cannes Red Carpet) लुक्स पर हुई बॉडी शेमिंग (Body Shaming) की आलोचना की। रेणुका ने सवाल किया कि क्या हम ऐश्वर्या की सालों की लगातार सफलताओं को नहीं मना सकते? उन्होंने कहा, "क्या हम उनकी सालों की लगातार अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? एक बड़ी कंपनी को आपको ड्रॉप करने में एक मिनट लग जाता है। और वो सालों से उस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं, हर साल हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हम सोचते हैं सिर्फ 'ओह इसमें ये पहना तो ठीक नहीं था। ओह नो' प्लीज मत करिए ये। अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है, तो मुंह बंद रखिए।"
रेणुका शहाणे ने आगे कहा, "फीमेल एक्टर्स पर बहुत प्रेशर होता है। सोशल मीडिया के आने से अब तो अलग ही दुनिया हो गई है। कहर हो गया है, सचमुच, इतना जजमेंट लेकर जीना, इतना प्रेशर लेकर जीना एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है, खासकर फीमेल एक्टर्स के लिए।"
रेणुका शहाणे ने अपने को-स्टार और सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में भी दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमें शाहरुख खान पर बहुत गर्व है। रेणुका ने उस समय को याद किया जब उन्होंने उनके साथ काम किया था और बताया कि उस समय भी शाहरुख का काम करने का तरीका पूरी तरह ईमानदारी से भरा होता था।
रेणुका शहाणे ने आगे कहा, "शाहरुख खान सेट पर 100 नहीं, बल्कि 200 प्रतिशत देते थे। रेणुका ने बताया कि उनका एक ही लक्ष्य था, जिस सीन में हैं, उससे सब कुछ निचोड़ लो। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में शाहरुख उनके बारे में थोड़े शक्की थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था, जबकि शाहरुख टीवी शो 'फौजी' से पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे। हालांकि, रेणुका का पहला सीन देखने के बाद शाहरुख ने खुद आकर उनकी तारीफ की थी।
