ऐश्वर्या राय की बॉडी शेमिंग पर इस एक्ट्रेस ने निकाली भड़ास, बोलीं- वो सालों से…

रेणुका शहाणे ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर समाज के एक गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने ऐश्वर्या के मां बनने के बाद कान्स रेड कार्पेट (Cannes Red Carpet) लुक्स पर हुई बॉडी शेमिंग (Body Shaming) की आलोचना की। रेणुका ने सवाल किया कि क्या हम ऐश्वर्या की सालों की लगातार सफलताओं को नहीं मना सकते? उन्होंने कहा, "क्या हम उनकी सालों की लगातार अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? एक बड़ी कंपनी को आपको ड्रॉप करने में एक मिनट लग जाता है। और वो सालों से उस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर हैं, हर साल हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हम सोचते हैं सिर्फ 'ओह इसमें ये पहना तो ठीक नहीं था। ओह नो' प्लीज मत करिए ये। अगर कुछ अच्छा कहने को नहीं है, तो मुंह बंद रखिए।"