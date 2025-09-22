‘रिक्शावाला’ है धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन! सामने आया वीडियो

दिल छू लेने वाले वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये वीडियो धर्मेंद्र के फैन एक रिक्शावाला का है, जो रोजाना उनकी फिल्में देखकर जिंदगी जीता है! अपने रिक्शे पर एक्टर की तस्वीर, फिल्मों के पोस्टर और गाने चलाकर रिक्शा चलाता है। खास बात ये है कि उसने अब तक रिक्शे से मुंबई, जम्मू (कटरा), गोवा, कन्याकुमारी, बैंगलोर तक का सफर किया है। उसने बताया कि वह धर्मेंद्र का 1982 से फैन है। उसने एक्टर से तीन बार मुलाकात भी कर चुका है।

‘रिक्शावाले’ का नाम- धनन शाह है, जो बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है।

'इंस्टेंट बॉलीवुड' ने ये वीडियो को शेयर किया है।