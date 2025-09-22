Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

'रिक्शावाला' है धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन! सामने आया वीडियो

Rickshaw Wala Video: इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक 'रिक्शावाला' दिखाई दे रहा है…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 22, 2025

Dharmendra Fan Videos
धर्मेंद्र का फैन ‘रिक्शावाला’ (इमेज सोर्स: इंस्टेंट बॉलीवुड)

Dharmendra Fan Videos: धर्मेंद्र वो नाम है जिसे हर कोई जानता है। दुनियां भर में एक्टर के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं। स्टारडम के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। एक्टर की खुद की अपनी लेगेसी है। 89 के उम्र में भी वही तेवर वही अंदाज आज भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि समय के साथ-साथ उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ती गई, बाकी के एक्टर्स के मुकाबले… इसका जीवंत उदाहरण इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो है। जी हां आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जायेंगे।

कौन है ये ‘रिक्शावाला’?

दिल छू लेने वाले वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये वीडियो धर्मेंद्र के फैन एक रिक्शावाला का है, जो रोजाना उनकी फिल्में देखकर जिंदगी जीता है! अपने रिक्शे पर एक्टर की तस्वीर, फिल्मों के पोस्टर और गाने चलाकर रिक्शा चलाता है। खास बात ये है कि उसने अब तक रिक्शे से मुंबई, जम्मू (कटरा), गोवा, कन्याकुमारी, बैंगलोर तक का सफर किया है। उसने बताया कि वह धर्मेंद्र का 1982 से फैन है। उसने एक्टर से तीन बार मुलाकात भी कर चुका है।
‘रिक्शावाले’ का नाम- धनन शाह है, जो बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है।
'इंस्टेंट बॉलीवुड' ने ये वीडियो को शेयर किया है।

देखें वीडियो-

यह कहानी सिर्फ एक स्टार और उसके फैन की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है, जिसमें बिना किसी लालच के सिर्फ मोहब्बत है। धर्मेंद्र की फिल्मों ने धनन शाह को जीने का अंदाज दिया और आज वह उसी अंदाज में अपनी जिंदगी जी रहे हैं।

धनन शाह का यह जुनून हमें याद दिलाता है कि असली स्टारडम वही है, जो समय, दूरी और उम्र सब पार कर जाए। और धर्मेंद्र वाकई उसी स्टारडम के असली हकदार हैं।

Bollywood

Bollywood News

धर्मेंद्र

धर्मेन्द्र

Published on:

22 Sept 2025 07:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रिक्शावाला’ है धर्मेंद्र का सबसे बड़ा फैन! सामने आया वीडियो

