Rise and Fall की इस कंटेस्टेंट को पवन सिंह की वजह से मिल रही धमकियां, बोलीं- मैंने पहली बार….

पवन सिंह और अहाना कुमरा
Rise and Fall Contestant: अहाना कुमरा राइज एंड फॉल से बाहर आ चुकी है। अहाना अपने गेम को लेकर काफी सुर्खियों में रही थीं। शो से बाहर आने के बाद अब अहाना अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने इंटरव्यू में एक डरावने अनुभव का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें पवन सिंह की वजह से धमकियां मिल रही हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे। आइये जानते हैं आखिर क्यों उन्हें धमकियां मिलीं...
अहाना कुमरा ने हाल ही में जूम को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि 'राइज एंड फॉल' शो के दौरान पवन सिंह के बारे में की गई एक टिप्पणी की वजह से उन्हें उनके फैंस की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अहाना ने कहा, "काफी राइज एंड फॉल हुआ। मैं वहां से निकली और मैंने देखा कि मेरा पूरा इंस्टाग्राम फट गया था। इतनी धमकियां मिल गई थी मुझे और मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है।'
अहाना ने आगे कहा, "मुझे बाद में समझ आया क्योंकि मैंने शो के दूसरे हफ्ते में जो पवन जी के बारे में कहा, वो उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा। तो उसके लिए मुझे लोगों ने काफी ट्रोल किया।" उन्होंने बताया कि अपनी जिंदगी में उन्होंने इतनी भयंकर ट्रोलिंग कभी नहीं देखी थी। अहाना ने कहा कि वह इस घटना के बाद काफी डर गई थीं।
इस घटना के बाद भी अहाना ने पवन सिंह की बड़ी फैन फॉलोइंग को समझा। उन्होंने कहा, "मैं समझती हूं कि उनके फैंस हैं। उनका एक इमोशन होता है अपने सुपरस्टार को लेकर। और पवन जी बहुत बड़े हैं बिहार में, यूपी में। उनके बहुत फैंस हैं। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक है।" अहाना ने यह भी कहा कि अगर वह पवन सिंह के बारे में कुछ भी बोलती हैं, तो लोग उन्हें बुरा भला कहेंगे।
