Rise and Fall की इस कंटेस्टेंट को पवन सिंह की वजह से मिल रही धमकियां, बोलीं- मैंने पहली बार….

Rise and Fall Contestant: अहाना कुमरा राइज एंड फॉल से बाहर आ चुकी है। अहाना अपने गेम को लेकर काफी सुर्खियों में रही थीं। शो से बाहर आने के बाद अब अहाना अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। उन्होंने इंटरव्यू में एक डरावने अनुभव का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें पवन सिंह की वजह से धमकियां मिल रही हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे। आइये जानते हैं आखिर क्यों उन्हें धमकियां मिलीं...