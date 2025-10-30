Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

Sadhguru React On Ranbir Kapoor Ramayana Role: आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने रणबीर कपूर के राम बनने पर अपनी राय रखी है। साथ ही रावण बने यश पर भी बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 30, 2025

Sadhguru defends Ranbir Kapoor

सद्गुरु ने रणबीर कपूर पर दिया बयान

Sadhguru React On Ranbir Kapoor Ramayana Role: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण कभी कास्ट तो कभी अपनी आलोचनाओं को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ समय पहले फिल्म रामायण का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें राम बने रणबीर कपूर के कुछ सीन्स भी दिखाए गए थे, इसके बाद लोगों ने मेकर्स और एक्टर पर जमकर भड़ास निकाली थी और राम के लिए रणबीर को लेने के फैसले को गलत बताया था। अब उन्हीं ट्रोलिंग पर आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है साथ ही रणबीर कपूर का सपोर्ट किया है और कहा है कि उनसे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते।

सद्गुरु ने रणबीर कपूर पर दिया बयान (Sadhguru React On Ranbir Kapoor Ramayana Role)

सद्गुरु ने नमित मल्होत्रा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान नमित मल्होत्रा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, "लोग रणबीर के अतीत से बातें निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रणबीर कपूर रामायण में श्री राम का किरदार कैसे निभा सकते हैं? इसका सद्गुरु ने सीधा जवाब दिया और इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा, "यह एक एक्टर के बारे में सही निर्णय है क्योंकि उसने अतीत में किसी न किसी रूप में अभिनय किया है। आप उससे केवल राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। कल किसी और फिल्म में, वह रावण का किरदार निभा सकता है।" सद्गुरु का कहना है कि किसी कलाकार को उसकी पुरानी भूमिकाओं के आधार पर जज करना सही नहीं है।

रावण बने यश की कास्टिंग पर भी दी सद्गुरु ने प्रतिक्रिया (Sadhguru On Yash)

आध्यात्मिक गुरु ने यश की रावण की भूमिका पर भी अपनी राय दी। उन्होंने ज्यादा तो न बोलते हुए कहा, "यश एक सुंदर व्यक्ति हैं।" इस पर नमित मल्होत्रा ने कहा, "यश बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, और देश के एक बहुत ही प्रतिभाशाली सुपरस्टार हैं और उन्हें बहुत प्यार किया जाता है। हम रावण के सभी पहलुओं, उनकी भक्ति, उनकी गहराई को दिखाना चाहते हैं, जो केवल यश ही कर सकते हैं।"

'रामायण' की रिलीज डेट (Ramayana Release Date)

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' को भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। दो भागों वाली इस महाकाव्य फिल्म में साईं पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म दिवाली 2026 पर आईमैक्स (IMAX) में रिलीज के लिए शूट की गई है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। इस फिल्म के जरिए दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य को देखेंगे।

ये भी पढ़ें

शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में 960 की चाय, 800 का टोस्ट और 1.59 लाख की है वाइन, एक रात का टर्नओवर सुन लगेगा झटका
बॉलीवुड
Shilpa Shetty Restaurant Bastian mumbai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

30 Oct 2025 08:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi react on Haq controversy
बॉलीवुड

गलती से भी मिस मत कर देना ये मूवी… नवंबर में रिलीज होंगी ये धाकड़ फिल्में

November 2025 Movie Releases
बॉलीवुड

Sudhir Dalvi Hospitalized: ‘शिरडी के साईं बाबा’ फेम एक्टर की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

Shirdi Ke Sai Baba actor Sudhir Dalvi Hospitalised
बॉलीवुड

‘थामा’ और ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ क्या इन 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी?

Thamma Box Office Collection Day 3
बॉलीवुड

इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

Model Alicia Kaur
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.