सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

सद्गुरु ने रणबीर कपूर पर दिया बयान
Sadhguru React On Ranbir Kapoor Ramayana Role: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण कभी कास्ट तो कभी अपनी आलोचनाओं को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ समय पहले फिल्म रामायण का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें राम बने रणबीर कपूर के कुछ सीन्स भी दिखाए गए थे, इसके बाद लोगों ने मेकर्स और एक्टर पर जमकर भड़ास निकाली थी और राम के लिए रणबीर को लेने के फैसले को गलत बताया था। अब उन्हीं ट्रोलिंग पर आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है साथ ही रणबीर कपूर का सपोर्ट किया है और कहा है कि उनसे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते।
सद्गुरु ने नमित मल्होत्रा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान नमित मल्होत्रा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, "लोग रणबीर के अतीत से बातें निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रणबीर कपूर रामायण में श्री राम का किरदार कैसे निभा सकते हैं? इसका सद्गुरु ने सीधा जवाब दिया और इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा, "यह एक एक्टर के बारे में सही निर्णय है क्योंकि उसने अतीत में किसी न किसी रूप में अभिनय किया है। आप उससे केवल राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। कल किसी और फिल्म में, वह रावण का किरदार निभा सकता है।" सद्गुरु का कहना है कि किसी कलाकार को उसकी पुरानी भूमिकाओं के आधार पर जज करना सही नहीं है।
आध्यात्मिक गुरु ने यश की रावण की भूमिका पर भी अपनी राय दी। उन्होंने ज्यादा तो न बोलते हुए कहा, "यश एक सुंदर व्यक्ति हैं।" इस पर नमित मल्होत्रा ने कहा, "यश बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, और देश के एक बहुत ही प्रतिभाशाली सुपरस्टार हैं और उन्हें बहुत प्यार किया जाता है। हम रावण के सभी पहलुओं, उनकी भक्ति, उनकी गहराई को दिखाना चाहते हैं, जो केवल यश ही कर सकते हैं।"
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' को भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। दो भागों वाली इस महाकाव्य फिल्म में साईं पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म दिवाली 2026 पर आईमैक्स (IMAX) में रिलीज के लिए शूट की गई है, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 पर रिलीज होगा। इस फिल्म के जरिए दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य को देखेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग