सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

सद्गुरु ने नमित मल्होत्रा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान नमित मल्होत्रा ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, "लोग रणबीर के अतीत से बातें निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रणबीर कपूर रामायण में श्री राम का किरदार कैसे निभा सकते हैं? इसका सद्गुरु ने सीधा जवाब दिया और इसे अनुचित बताया। उन्होंने कहा, "यह एक एक्टर के बारे में सही निर्णय है क्योंकि उसने अतीत में किसी न किसी रूप में अभिनय किया है। आप उससे केवल राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। कल किसी और फिल्म में, वह रावण का किरदार निभा सकता है।" सद्गुरु का कहना है कि किसी कलाकार को उसकी पुरानी भूमिकाओं के आधार पर जज करना सही नहीं है।