संगीता बिजलानी ने उठाया बड़ा कदम, रखना चाहती हैं अपने पास बंदूक, जानें वजह

इस घटना ने न केवल संगीता बिजलानी को, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जरूरत महसूस हुई है। संगीता बिजलानी ने कहा, "इस घटना के बाद मैंने पुणे ग्रामीण पुलिस से बंदूक का लाइसेंस मांगा है। अगर मैं घर में अकेली जाती हूं तो एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सुरक्षा जरूरी है।" उन्होंने कहा कि उन्हें पहले कभी बंदूक के लाइसेंस की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब वह असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रही हैं।