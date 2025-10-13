Patrika LogoSwitch to English

संगीता बिजलानी ने उठाया बड़ा कदम, रखना चाहती हैं अपने पास बंदूक, जानें वजह

Sangeeta Bijlani: फेमस एक्ट्रेस संगीता बिजलानी इन दिनों बेहद परेशान चल रही हैं। उन्होंने खुद की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है और पुलिस ने रिवाल्वर का लाइसेंस मांगा है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 13, 2025

Sangeeta Bijlani want gun licence for security reasons

संगीता बिजलानी के फार्महाउस पर हुई थी चोरी

Sangeeta Bijlani Demand: सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रही संगीता बिजलानी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल, कुछ महीनों पहले संगीता बिजलानी के पुणे स्थित फार्महाउस में चोरी और सेंधमारी की घटना हुई थी, जिसमें उनका सामान और पैसे चोरी हुए थे, लेकिन अब लगभग साढ़े तीन महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पाई है। ऐसे में एक्ट्रेस काफी घबरा गई हैं और उन्होंने पुणे के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक (एसपी) संदीप सिंह गिल से मुलाकात कर बड़ी डिमांड की है।

संगीता बिजलानी के फार्महाउस पर हुई थी चोरी (Sangeeta Bijlani Demand)

जुलाई में संगीता बिजलानी के पवना बांध के पास स्थित फार्महाउस में कुछ अज्ञात लोग जबरन घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने घर के अंदर तोड़फोड़ की और फ्रिज, टीवी सेट और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया था। सबसे भयावह बात यह रही कि चोरों ने घर की दीवारों पर अश्लील चित्र भी बनाए थे। पुलिस के मुताबिक, चोर 50,000 रुपये नकद और एक टेलीविजन सेट भी चुरा ले गए थे।

संगीता ने ली राहत की सांस (Sangeeta Bijlani seeks firearm license)

संगीता बिजलानी ने अब इस घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया हैं। उन्होंने कहा, "मैं पिछले 20 साल से वहां रह रही हूं। पवना मेरे लिए घर के समान है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।" उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि सौभाग्य से घटना के समय से मैं मौजूद नहीं थीं। इसी घटना के बाद से संगीता बिजलानी को खुद की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ा है।

पहली बार महसूस हुई असुरक्षा, मांगा बंदूक का लाइसेंस

इस घटना ने न केवल संगीता बिजलानी को, बल्कि पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की जरूरत महसूस हुई है। संगीता बिजलानी ने कहा, "इस घटना के बाद मैंने पुणे ग्रामीण पुलिस से बंदूक का लाइसेंस मांगा है। अगर मैं घर में अकेली जाती हूं तो एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि सुरक्षा जरूरी है।" उन्होंने कहा कि उन्हें पहले कभी बंदूक के लाइसेंस की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन अब वह असुरक्षित और डरा हुआ महसूस कर रही हैं।

एसपी गिल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करेगी और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ेगी। संगीता को उम्मीद है कि अधिकारी कड़े कदम उठाएंगे और क्षेत्र के निवासियों का विश्वास बहाल करेंगे।

Abhishek Bachchan wins Best Actor Filmfare Awards

Published on:

13 Oct 2025 02:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / संगीता बिजलानी ने उठाया बड़ा कदम, रखना चाहती हैं अपने पास बंदूक, जानें वजह

