Sapna Chaudhary Mother Dies: फेमस सिंगर-डांसर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

Sapna Chaudhary Mother Dies: मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की मां का निधन हो गया है। इस खबर से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 02, 2025

Sapna Chaudhary Mother neelam choudhary Dies

सपना चौधरी की मां का निधन हो गया

Sapna Chaudhary Mother Dies: 'तेरी आंख्यां का यो काजल' से फेमस हुई हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी के लिए ये साल बड़ा दुख लेकर आया है। उनकी मां नीलम चौधरी ने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। नीलम चौधरी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, जहां उन्हें ICU में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे में उनकी मौत की खबर से पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई मशहूर हस्तियां और फैंस सपना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

मां के लिए छोड़ दिए थे सारे कार्यक्रम (Sapna Chaudhary Mother Dies)

सपना चौधरी से लोग जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना वह अपनी मां से प्यार करती थीं। सपना अपनी मां के बेहद करीब थीं और उनकी बीमारी के चलते उन्होंने हाल ही में अपने सारे कार्यक्रम रद्द भी कर दिए थे। कुछ समय पहले ही उन्हें नई दिल्ली की लवकुश रामलीला में भी आना था, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने अपना प्रोग्राम अचानक कैंसिल कर दिया था।

सपना चौधरी की मां नीलम कई दिनों से पीलिया से ग्रस्त थीं। साथ ही वह लंबे समय से लीवर की बीमारी से भी जूझ रही थीं। डॉक्टर्स उनके लीवर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन दीवाली आने से पहले ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी जिसके कारण उन्हें गुरुग्राम के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।

सपना चौधरी और उनकी मां नीलम चौधरी (Photo Source- X)

मां ने ही दी थी कामयाबी की राह (Sapna Chaudhary Mother Neelam Passed Away)

सपना चौधरी के सिर से छोटी उम्र में ही पिता का साया उठ गया था। जिसके बाद सपना चौधरी को उनकी मां नीलम चौधरी ने ही पाला था। सपना अक्सर हर इंटरव्यू में अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी मां को देती नजर आती थीं। वह कहतीं कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, वह अपनी मां की वजह से हैं। ऐसे में उनकी मां का जाना उनके लिए एक बड़ी क्षति हैं। सपना चौधरी के फैंस उनकी मां का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं, सपना ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल फोटो हटाकर ब्लैक फोटो लगाई है।

सपना चौधरी और उनकी मां नीलम चौधरी (Photo Source- X)

सपना ने की थी आत्महत्या की कोशिश (Sapna Chaudhary Mother)

सपना चौधरी की मां का अंतिम संस्कार बुधवार को नजफगढ़ के श्मशान घाट पर किया गया है। इस दौरान सपना, उनके पति वीर साहू, परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बता दें, सपना ने मदर्स डे पर अपनी संग फोटोज शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, 'मेरी मां, मैं बहुत किस्मत वाली हूं कि भगवान ने मुझे एक नहीं दो मां दी हैं। वैसे हर दिन हर वक्त हर मिनट मेरे जीवन का आप दोनों का ही है मेरे लिए हर दिन 'mothers day' है।

वहीं, सपना को अपने शुरुआती करियर में एक डांसर के तौर पर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उस समय वह इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उस मुश्किल घड़ी में उनकी मां ही उनके साथ मजबूती से खड़ी रहीं थीं। मां ने ही उन्हें हौसला देकर दोबारा उठने और कामयाबी हासिल करने के लिए प्रेरित किया था और आज सपना चौधरी एक नाम बन चुकी हैं दुनिया में उनके लाखों चाहने वाले हैं।

Updated on:

02 Oct 2025 08:31 am

Published on:

02 Oct 2025 08:28 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sapna Chaudhary Mother Dies: फेमस सिंगर-डांसर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

