Sapna Chaudhary Mother Dies: फेमस सिंगर-डांसर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

Sapna Chaudhary Mother Dies: 'तेरी आंख्यां का यो काजल' से फेमस हुई हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी के लिए ये साल बड़ा दुख लेकर आया है। उनकी मां नीलम चौधरी ने 55 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। नीलम चौधरी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, जहां उन्हें ICU में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे में उनकी मौत की खबर से पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कई मशहूर हस्तियां और फैंस सपना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।