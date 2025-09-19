Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

रेखा ने काला चश्मा, सफेद ड्रेस पहन जमाई महफिल, डांस मूव्स पर फैंस हुए फीदा, Video वायरल

Rekha Dance Video: फेमस एक्ट्रेस रेखा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है,जिसमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के साथ एक ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं और डांस कर रही है। इस वीडियो पर फैंस ने कमेंट की लंबी लाइन लगी दी है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

Rekha Dance Video
शबाना आजमी के बर्थडे पर रेखा ने किया डांस

Shabana Azmi Birthday Video: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने गुरुवार को अपना 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए। पार्टी में रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर जैसी मशहूर अभिनेत्रियां भी एक साथ नजर आईं। अब इसी बीच पार्टी से एक वीडियो वायरल हुआ है। अपने लुक की वजह से तो रेखा अक्सर चर्चा में रहती ही हैं, वहीं, माधुरी दीक्षित भी इस वीडियो में बेहद सुंदर नजर आईं। उन्होंने लाल ड्रेस में लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन रेखा के डांस वीडियो और डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।

शबाना आजमी के बर्थडे का वीडियो वायरल (Shabana Azmi Birthday Video)

शबाना आजमी के बर्थडे की फिल्म निर्माता फराह खान और एक्टर संजय कपूर ने कुछ फोटोज और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। संजय कपूर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो शबाना आजमी, क्या शानदार शाम थी! बॉलीवुड की ओजी क्वीन्स रेखा, माधुरी, उर्मिला और विद्या।" इस वीडियो में सभी हसीनाएं मिलकर डांस करती दिख रही हैं।

रेखा ने लूटी महफिल (Rekha Dance Video)

वीडियो जैसे ही वायरल हुआ छा गया। इसमें रेखा का लुक और डांस देख हर कोई उनका दीवाना हो गया। वह माधुरी दीक्षित, उर्मिला और विद्या बालन के साथ फिल्म 'परिणीता' के गाने 'कैसी है पहेली' पर थिरकती नजर आईं। इसके बाद ही शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में रेखा के लुक ने भी लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने सफेद कोट और टर्बन के साथ सनग्लासेस लगाए हुए थे। रेखा की ज्वेलरी ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे।

शबाना आजमी के बर्थडे की फोटो (Source- X)

उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए

शबाना आजमी की पार्टी को भूल लोग रेखा के डांस और लुक पर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "वाह! रेखा जी आज भी आपसे जितना खूबसूरत कोई नहीं है।" दूसरे ने लिखा, "आपके डांस के आगे हर बड़ी से बड़ी हीरोइन फेल है।" तीसरे ने लिखा, "रेखा ने शबाना आजमी की पार्टी में चार चांद लगा दिए।" एक अन्य ने लिखा, "आपके डांस मूव्स वाकई तारीफ के काबिल हैं।"

Updated on:

19 Sept 2025 03:33 pm

Published on:

19 Sept 2025 03:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रेखा ने काला चश्मा, सफेद ड्रेस पहन जमाई महफिल, डांस मूव्स पर फैंस हुए फीदा, Video वायरल

