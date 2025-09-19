रेखा ने काला चश्मा, सफेद ड्रेस पहन जमाई महफिल, डांस मूव्स पर फैंस हुए फीदा, Video वायरल

Shabana Azmi Birthday Video: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने गुरुवार को अपना 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए। पार्टी में रेखा, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और उर्मिला मातोंडकर जैसी मशहूर अभिनेत्रियां भी एक साथ नजर आईं। अब इसी बीच पार्टी से एक वीडियो वायरल हुआ है। अपने लुक की वजह से तो रेखा अक्सर चर्चा में रहती ही हैं, वहीं, माधुरी दीक्षित भी इस वीडियो में बेहद सुंदर नजर आईं। उन्होंने लाल ड्रेस में लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन रेखा के डांस वीडियो और डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है।