शाहरुख और आमिर हो गए हक्के-बक्के, कौन था ये शख्स जिसने दीपावली पार्टी में मचा दी थी खलबली? देखें वीडियो

Shah Rukh Khan Diwali Party Kissa: दीपावली के खास मौके पर, आज हम आपको बॉलीवुड से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं; जिसे आप भी सुनेंगे तो भौंचक्के हो जाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान की दीपावली पार्टी में एक शख्स ने सभी को हैरान कर दिया था। वहां खड़े आमिर तो चकित रह गए थे।