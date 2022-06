अगली फिल्म में भाई ईशान की एक्स-गर्लफ्रेंड Ananya Panday संग रोमांस करते नजर आएंगे Shahid Kapoor?

शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की लास्ट फिल्म 'जर्सी' थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई. वहीं अब बताया जा रहा है कि वो जल्द ही नए प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं, जिसमें वो अनन्या पांडे (Ananya Panday) के साथ नजर आने वाले हैं.

Published: June 11, 2022 11:33:24 am

IIFA 2022 में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) को स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए और साथ में मस्ती करते हुए देखा गया था, जिसके बाद अब फैंस दोनों का साथ में बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए फैंस कयास लगा रहे हैं कि वो जल्द ही आने वाले समय में दोनों साथ में किसी प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं. दोनों की जोड़ी को IIFA में खूब पसंद किया गया था. बताया जा रहा है कि इसी परफॉर्मेंस के वक्स कई निर्माता और निर्देशकों का ध्यान पड़ा है, जिसके बाद वो उनके किसी न किसी में साथ कास्ट कर सकते हैं.

Shahid Kapoor Work With Ananya Panday In Next Project