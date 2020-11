14 नवंबर की तारीख को Shekhar Suman ने बताया 'काला दिन', सुशांत के लिए दीप जलाने की अपील की

नई दिल्ली। 14 नवंबर को पूरे देशभर में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस खास अवसर पर अभिनेता शेखर सुमन ( Shekhar Suman ) ने लोगों से एक खास अपील की है। जिसे सुन लोग काफी हैरान हो गए हैं। शेखर सुमन ने दीपावली के दिन यानी कि 14 नवंबर को 'काला दिन' बताया है। उनके मुताबिक जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं। उनके लिए यह इस दिन की तारीख मनहूस है। चलिए आपको बतातें हैं कि आखिर शेखर सुमन ने यह क्यों कहा।

14 नवंबर को पूरे होंगे सुशांत की मौत को पांच महीने

14 जून को ही बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत खबर आई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 नवंबर को आने वाली दीपावली पर सुशांत की मौत को पूरे पांच महीने हो जाएंगे। यही वजह है कि शेखर सुमन ने दीवाली के दिन को 'काला दिन' बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह एक दीया सुशांत के नाम का भी जलाएं।

14th is Diwali which is bright n auspicious.14th is also a black date bcoz we lost SSR on the14th,six months ago.What a paradox!So plz light diyas in his memory n pray that his soul shines wherever it is n forever

The path to justice is tough but we can pray.