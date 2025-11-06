5 साल की सजा, 10 साल से गायब, रेप केस ने किया इस एक्टर का करियर बर्बाद, जानें अब है कहां

रेप केस के जांच के बाद, शाइनी ने दावा किया था कि ये महिला की सहमति से हुआ था, जबकि उनके वकीलों ने लगातार ये तर्क दिया कि ये मामला मनगढ़ंत था और परिस्थितियों के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन इस केस में शाइन को जेल की सजा मिलने के बाद, पीड़िता ने अपना बयान वापस भी ले लिया था, तब काफी देर हो गई थी फिर भी शाइनी को दोषी ठहराया गया, और उन्हें जेल हुई। ये पूरा मामला कई सालों तक चर्चा का विषय बना रहा।