5 साल की सजा, 10 साल से गायब, रेप केस ने किया इस एक्टर का करियर बर्बाद, जानें अब है कहां

शाइनी आहूजा (सोर्स: X @Yasmin2186)
Shiney Ahuja: बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर में से एक माने जाने वाले शाइनी आहूजा, एक रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से बॉलीवुड के सुर्खियों से दूर हैं, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। बता दें कि 2000 के दशक में उनकी जबरदस्त पहचान थी। शाइनी आहूजा 'गैंगस्टर' (2006), 'वो लम्हे' (2006), 'लाइफ इन अ… मेट्रो' (2007) और 'भूल भुलैया' (2007) जैसी बड़ी फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
नई दिल्ली में जन्मे शाइनी ने 2005 में फिल्म 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड दिलाया और उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बनाई। एक्टर ने अपनी शुरुआती फिल्मों में गंभीर और इमोशनल रोल में छाप छोड़ी और जल्द ही उन्हें एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में देखा जाने लगा।
इतना ही नहीं, साल 2011 में शाइनी अहुजा के नौकरानी ने उनपर रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद मुंबई की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने शाइनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई। इस फैसले ने उनके करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था।
रेप केस के जांच के बाद, शाइनी ने दावा किया था कि ये महिला की सहमति से हुआ था, जबकि उनके वकीलों ने लगातार ये तर्क दिया कि ये मामला मनगढ़ंत था और परिस्थितियों के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया था। लेकिन इस केस में शाइन को जेल की सजा मिलने के बाद, पीड़िता ने अपना बयान वापस भी ले लिया था, तब काफी देर हो गई थी फिर भी शाइनी को दोषी ठहराया गया, और उन्हें जेल हुई। ये पूरा मामला कई सालों तक चर्चा का विषय बना रहा।
इस घटना के बाद शाइनी अहुजा का करियर बर्बाद हो गया और जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था। रेप केस में उन्हें जमानत मिलने से पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल में कई महीने बिताने पड़े। साल 2015 में शाइनी ने फिल्म 'वेलकम बैक' से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपनी पिछली घटनाओं की वजह से फैंस ने सिरे से नकार दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही चली हो लेकिन शाइनी अपने फैंस के दिलों में खोई जगह नहीं बना पाए।
सोशल मीडिया पर शाइनी आहूजा का नाम फिर से तब चर्चा में आया जब एक पोस्ट में दावा हुआ कि 'गैंगस्टर' के स्टार अब फिलीपींस में रहते हैं, जहां पर वो बिजनेस कर रहे हैं और अब वो पूरी तरह से एक्टिंग छोड़ चुके है। बता दें कि अब वो फिलीपींस में एक गारमेंट और टेक्सटाइल वेंचर के मालिक हैं।
अब शाइनी आहूजा की कहानी बॉलीवुड के उन फेमस एक्टर्स में से एक है जिनका करियर जितनी तेजी से ऊपर उठा, उतनी ही तेजी इनका करियर नीचे भी गिरता चला गया।
