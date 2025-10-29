Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Sudhir Dalvi Hospitalized: ‘शिरडी के साईं बाबा’ फेम एक्टर की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

Sudhir Dalvi Hospitalized: फेमस एक्टर सुधीर दलवी को गंभीर बीमारी है जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 29, 2025

Shirdi Ke Sai Baba actor Sudhir Dalvi Hospitalised

फेमस एक्टर सुधीर दलवी हॉस्पिल में भर्ती

Sudhir Dalvi Hospitalized: मनोज कुमार की 1977 की क्लासिक फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' में भगवान साईं बाबा को रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वह अपने इसी रोल से घर-घर में पहचाने जाने लगे थे। अब लंबे रसे बाद एक्टर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर कोई एक्टर की लंबी उम्र के लिए दुआ करने लगा।

शिरडी के साईं बाबा एक्टर सुधीर दलवी हॉस्पिटल में भर्ती (Sudhir Dalvi Hospitalized)

86 साल के एक्टर सुधीर दलवी इस समय मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर 2025 से भर्ती हैं और खबर के मुताबिक, वे गंभीर सेप्सिस नामक जानलेवा बीमारी से लड़ रहे हैं, और उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है, जिसके लिए उन्हें अच्छे डॉक्टर और इलाज की जरूरत है।

इलाज के लिए परिवार ने लगाई मदद की गुहार (Sudhir Dalvi Movie)

मूवी टॉकीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर सुधीर दलवी के इलाज का खर्च पहले ही 10 लाख रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया है कि उनके इलाज में अभी और लगभग 15 लाख रुपये का खर्चा आ सकता है। ऐसे में एक्टर का परिवार काफी परेशान है और एक्टर की हालत को देखते हुए उनके परिवार ने उनके फैंस और फिल्मी जगत के दोस्तों से आर्थिक मदद मांगी है।

साईं बाबा की भूमिका से दिलों पर किया राज (Shirdi Sai baba Actor Sudhir Dalvi)

सुधीर दलवी का भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में एक शानदार योगदान रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा 'शिरडी के साईं बाबा' (1977) में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए याद किया जाता है। पर्दे पर उनकी शांत और दिव्य छवि ने साईं बाबा के चरित्र को अमर कर दिया था, जो आज भी लाखों दर्शकों के दिलों में गूंजती है।

साईं बाबा के अलावा, दलवी ने रामानंद सागर के टीवी सीरीज 'रामायण' जो 1987 आई थी उसमें ऋषि वशिष्ठ की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने 'जुनून' (1978) और यश चोपड़ा की 'चांदनी' (1989) जैसी यादगार फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें आखिरी बार 2003 की फिल्म 'एक्सक्यूज़ मी' और 2006 में टीवी शो 'वो हुए ना हमारे' में देखा गया था।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिखाई एकजुटता

फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग और उनके फैंस अब सोशल मीडिया के जरिए एकजुट हो रहे हैं, ताकि इस मुश्किल समय में अपने फेवरेट एक्टर को हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक दुखद समय है, जब एक महान कलाकार को इलाज के लिए आर्थिक संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। सभी उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं।

Updated on:

29 Oct 2025 07:34 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:29 pm

Updated on:

29 Oct 2025 07:34 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:29 pm

