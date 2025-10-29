Sudhir Dalvi Hospitalized: ‘शिरडी के साईं बाबा’ फेम एक्टर की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में भर्ती, परिवार ने मांगी 15 लाख की मदद

सुधीर दलवी का भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में एक शानदार योगदान रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा 'शिरडी के साईं बाबा' (1977) में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए याद किया जाता है। पर्दे पर उनकी शांत और दिव्य छवि ने साईं बाबा के चरित्र को अमर कर दिया था, जो आज भी लाखों दर्शकों के दिलों में गूंजती है।



साईं बाबा के अलावा, दलवी ने रामानंद सागर के टीवी सीरीज 'रामायण' जो 1987 आई थी उसमें ऋषि वशिष्ठ की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने 'जुनून' (1978) और यश चोपड़ा की 'चांदनी' (1989) जैसी यादगार फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें आखिरी बार 2003 की फिल्म 'एक्सक्यूज़ मी' और 2006 में टीवी शो 'वो हुए ना हमारे' में देखा गया था।