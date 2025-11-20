Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी न्यूज बनी फैशन मोमेंट, एक्ट्रेस के हॉट पिंक सूट ने दिलाई लेडी डायना की याद

Sonam Kapoor: फैशन क्वीन सोनम कपूर एक बार फिर मां बनने वाली हैं और उन्होंने ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की है. मगर इस पोस्ट का कनेक्शन प्रिंसेस डायना की साल 1988 की एक फोटो से है। आइये जानते हैं क्या है ये कनेक्शन?

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Nov 20, 2025

Sonam Kapoor Announces second Pregnancy

सोनम कपूर की दूसरी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज बनी फैशन मोमेंट। (फोटो सोर्स: sonamkapoor/@PrithamSadashiv)

Sonam Kapoor Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस, फैशन आइकॉन और मॉडल सोनम कपूर ने आज ही अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोनम कपूर की ये पोस्ट जितनी दिल छू लेने वाली है, उतनी ही लोगों का ध्यान भी खींच रही है।

सोनम कपूर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टग्राम पर कुछ फोटोज शेयर कीं हैं। इन फोटोज में सोनम कपूर अपने बेबी बंप पर हाथ रखे हुए हैं। फोटोज के जरिये दी गई इस जानकारी के बाद फैंस खुश हैं। जैसा कि फोटोज में नजर आ रहा है कि सोनम ने चटक गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है, जिसमें सोनम बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। लेकिन इन फोटोज में एक खास बात और है। आइए अब जानते हैं कि इन फोटोज में क्या खास है?

सोनम के सूट की खासियत

सोनम कपूर ने फोटो में जो पिंक सूट पहना है, वो कोई साधारण सूट नहीं है, बल्कि उनका ये लुक प्रिंसेस डायना से प्रेरित है। सोनम कपूर ने जो ड्रेस पहनी है वो फैशन डिजाइनर, मार्गरेथा ले का एक विंटेज डिजाइन है। इसको 1988 में प्रिंसेज डायना के लिए बनाया गया था। ये ड्रेस ऊन से बनी हुई है जिसके कंधे ओवरसाइज्ड हैं और पैडेड हैं। सोनम का ये लुक लेडी डायना के 80 के दशक के स्टाइल के लिए एक ट्रिब्यूट है।

इसके साथ ही सोनम ने अपने इस आउटफिट को शीयर ब्लैक टाइट्स, ग्लॉसी ब्लैक हील्स, क्लासिक ब्लैक पर्स रेट्रो सनग्लासेज के साथ पेयर किया है। वहीं, सोनम ने ड्रेस के साथ एक पतले पट्टे वाली घड़ी और गोल्डन अंगूठी पहनी है। और उनके मेकअप के तो क्या कहने, उनका मेकअप सिंपल और कम है।

पोस्ट में क्या लिख एक्ट्रेस ने?

फोटोज में सोनम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल अवतार में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'Mother'। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, '2026 में आ रहा है।'

फ्रेंड्स और करीबी दे रहे हैं बधाई

पत्नी सोनम की इस पोस्ट पर पति आनंद आहूजा अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कमेंट में लिखा, 'बेबी मां… और साथ में चिकन मामा!' फिर इसके बाद मजाकिया अंदाज में लिखा, 'डबल ट्रबल।'

सोशल मीडिया पर सोनम की पोस्ट पर, धड़ाधड़ कमेंट्स की बौछार होने लगी। उनके फैंस और चाहने वालों ने उनको बधाई देनी शुरू कर दी। वहीं, दोस्त और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने लिखा, “बधाई हो, Mamacitaaa,' जबकि करीना कपूर खान ने लिखा, 'सोना और आनंद।' एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी दी बधाई।

दूसरी तरफ सोनम की मां सुनीता कपूर ने भी उनके आउटफिट की तारीफ करते हुए लिखा, 'बेहद खूबसूरत और दिल खुश खबर।'

सोनम की ये पोस्ट उनके लिए के लिए सिर्फ सेकंड प्रेग्नेंसी की न्यूज देना नहीं है, बल्कि ये एक फैशन मोमेंट है। उनके लुक्स और स्टाइल हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं। हाल ही में सोनम DubaiWatchWeek में Audemars Piguet के साथ नजर आयीं थीं। और इस इवेंट में ही उन्होंने ये विंटेज लुक ESCADA अपनाया था। ये वही आइकॉनिक लुक है जिसे लेडी डायना ने 1988 से 1990 के बीच कई बार पहना था।

बता दें कि सोनम कपूर 40 की उम्र में दोबारा मां बनने वाली हैं। साल 2022 में वो बेटे वायु की मां बन चुकी हैं। साल 2018 में सोनम और आनंद आहूजा ने शादी की थी। पत्नी की दूसरी प्रेग्नेंसी न्यूज से आनंद बहुत खुश हैं। .

Updated on:

20 Nov 2025 06:21 pm

Published on:

20 Nov 2025 05:47 pm

