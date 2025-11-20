सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी न्यूज बनी फैशन मोमेंट, एक्ट्रेस के हॉट पिंक सूट ने दिलाई लेडी डायना की याद

सोनम कपूर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टग्राम पर कुछ फोटोज शेयर कीं हैं। इन फोटोज में सोनम कपूर अपने बेबी बंप पर हाथ रखे हुए हैं। फोटोज के जरिये दी गई इस जानकारी के बाद फैंस खुश हैं। जैसा कि फोटोज में नजर आ रहा है कि सोनम ने चटक गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है, जिसमें सोनम बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। लेकिन इन फोटोज में एक खास बात और है। आइए अब जानते हैं कि इन फोटोज में क्या खास है?