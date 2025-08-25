Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Songs Of Paradise Trailer Out: सालों बाद कश्मीरी लड़की की कहानी, ये दो स्टार्स मचाएंगे तहलका

Songs Of Paradise: सबा आजाद और सोनी राजदान स्टारर ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। जानिए फिल्म कब सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 25, 2025

Songs Of Paradise Trailer Out
‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ ट्रेलर का एक सीन

Songs Of Paradise: फिल्म ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ का ट्रेलर सामने आ गया है। इस फिल्म में सबा आजाद और सोनी राजदान मुख्य किरदार निभा रही हैं। यह कहानी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राज बेगम के जीवन पर आधारित है।

ट्रेलर में राज बेगम की जिंदगी और उनकी मधुर गायिकी की यात्रा की झलक दिखाई गई है। सबा आजाद ने उनकी जवानी के दिनों को और सोनी राजदान ने उनके बुढ़ापे को पर्दे पर उतारा है। फिल्म की कहानी दो अलग-अलग समय में चलती है, जो इसे और रोचक बनाती है।

इसके ट्रेलर को शेयर करते हुए फिल्ममेकर्स ने लिखा, “कश्मीर के दिल से उठती है एक भूली हुई कहानी, अब दुनिया सुनेगी। सिर्फ प्राइम वीडियो पर 29 अगस्त को देखें।”

कश्मीरी लड़की की कहानी

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक आम कश्मीरी लड़की को कश्मीर की पहली गायिका बनने में क्या-क्या झेलना पड़ता है। उन्हें गाना गाने की आजादी नहीं है, वो अपने नाम से नहीं गा सकतीं, और इसमें वो तमाम दिक्कतें दिखती हैं, जिनका सामना करते हुए नूर बेगम (राज बेगम) आगे बढ़ीं।

इस फिल्म में एक महिला के साहस, परंपराओं को तोड़ने के जज्बे और खुद की खोज की झलक दिखाई देगी। यह फिल्म एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और एप्पल ट्री पिक्चर्स प्रोडक्शन और रेंजू फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा प्रोड्यूस की गई है। ‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ में सबा आजाद, सोनी राजदान, जैन खान दुर्रानी, शीबा चड्ढा, तारक रैना और शिशिर शर्मा जैसे स्टार्स अहम किरदार में दिखाई देंगे।

जानें कब होगी फिल्म रिलीज; सबा आजाद ने क्या कहा?

सबा आजाद ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, “ऐसा किरदार निभाना जो लीजेंडरी सिंगर से प्रेरित है, मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है। एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे अलग-अलग म्यूजिक सुनने का अनुभव है, इसके बावजूद मैं राज बेगम के इस शानदार योगदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस फिल्म ने मुझे उनकी जिंदगी और उनकी म्यूजिक की कहानी से रूबरू कराया है।"
‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।

Bollywood

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

