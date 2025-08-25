Songs Of Paradise Trailer Out: सालों बाद कश्मीरी लड़की की कहानी, ये दो स्टार्स मचाएंगे तहलका

सबा आजाद ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, “ऐसा किरदार निभाना जो लीजेंडरी सिंगर से प्रेरित है, मेरे लिए एक अलग अनुभव रहा है। एक म्यूजिशियन होने के नाते मुझे अलग-अलग म्यूजिक सुनने का अनुभव है, इसके बावजूद मैं राज बेगम के इस शानदार योगदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस फिल्म ने मुझे उनकी जिंदगी और उनकी म्यूजिक की कहानी से रूबरू कराया है।"

‘सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज’ 29 अगस्त को प्राइम वीडियो पर रिलीज की जाएगी।