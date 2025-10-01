Vishal Brahma: ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ का फेमस एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पूछताछ में सामने आया बड़ा सच

फेमस एक्टर विशाल ब्रह्मा को किया गया अरेस्ट
Vishal Brahma Arrested: बॉलीवुड में इस समय विशाल ब्रह्मा ने हलचल मचा दी है। विशाल को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में सपोर्टिंग रोल प्ले किया था, उनके किरदार का नाम सम्राट था। अब उन्हीं को पुलिस ने चेन्नई एयरपोर्ट से पकड़ा है। उन्हें रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय (DRI) ने 40 करोड़ रुपये की अवैध नशीली दवा मेथाक्वालोन के साथ अरेस्ट किया है। इस खबर के बाद लोग इस मामले में भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं।
विशाल ब्रह्मा की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें पता चला है कि एक्टर असम के रहने वाले हैं और वे एयर इंडिया की फ्लाइट से सिंगापुर गए थे। वहां से चेन्नई लौटते ही उन्हें DRI ने पकड़ लिया था। सूत्रों के अनुसार सामने आ रहा है कि विशाल को एक नाइजीरियन गैंग ने पैसों का लालच देकर इस साजिश में फंसाया था।
एक गैंग ने विशाल को हॉलिडे के लिए कंबोडिया जाने का लालच दिया था, लेकिन वापस आते समय उन्हें एक ट्रॉली बैग लाने के लिए कहा था, जो ड्रग्स से भरा हुआ था। फिलहाल, अधिकारी इस नाइजीरियन गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
विशाल ब्रह्मा ने 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में एक सपोर्टिंग रोल किया था। फिल्म में उन्होंने टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे के साथ काम किया था। भले ही यह एक छोटा किरदार था, लेकिन उनके काम को काफी पसंद किया गया था। विशाल ‘बिहू अटैक’ फिल्म में भी नजर आ चुके हैं। वहीं, विशाल सोशल मीडिया पर वह काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर जिम और वर्कआउट के वीडियो पोस्ट करते हैं।
विशाल ने अभिनेता-निर्माता अरबाज खान पर आरोप लगाए थे, जो 'बिहू अटैक' में शामिल थे। विशाल ने अरबाज पर उनकी फीस ना देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि वह अपने खर्चे पर पूरे एक महीने तक सेट पर रहे और दो महीने तक प्रोडक्शन टीम से फीस को लेकर जवाब का इंतजार करते रहे। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अरबाज खान पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने उनके जरिए अपनी बात कही थी। बाद में मेकर्स की टीम ने इस मामले को सुलझा लिया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग