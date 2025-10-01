Vishal Brahma: ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ का फेमस एक्टर ड्रग्स केस में गिरफ्तार, पूछताछ में सामने आया बड़ा सच

विशाल ने अभिनेता-निर्माता अरबाज खान पर आरोप लगाए थे, जो 'बिहू अटैक' में शामिल थे। विशाल ने अरबाज पर उनकी फीस ना देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि वह अपने खर्चे पर पूरे एक महीने तक सेट पर रहे और दो महीने तक प्रोडक्शन टीम से फीस को लेकर जवाब का इंतजार करते रहे। हालांकि, बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अरबाज खान पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने उनके जरिए अपनी बात कही थी। बाद में मेकर्स की टीम ने इस मामले को सुलझा लिया था।